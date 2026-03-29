Trabzonspor'da Davitashvili sesleri!

Trabzonspor, Beşiktaş'ında listesinde bulunan Davitashvili için eski teknik direktörleri Şota Arveladze'den yardım alarak transferi bitirmek istiyor.

calendar 29 Mart 2026 11:39 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 11:50
Haber: Fotomaç
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kanat transferini ara dönemde gerçekleştiremeyen Trabzonspor, yazın bu işi şansa bırakmak istemiyor. Hazırlıklarını yapıyor. Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda ara transfer döneminde en çok istenen oyunculardan biri Zuriko Davitashvili'ydi...

Gürcü yıldız için 10 milyon euro barajının üzerine de çıkılmıştı. Ancak kulübü St. Etienne, Ligue 2'de şampiyonluk mücadelesi vermesi nedeniyle Davitashvili'yi satmak istememişti. 25 yaşındaki kenar oyuncusu, ligde çıktığı 24 maçta 12 gol atarken, 4 de asist yaptı. St. Etienne, ilk 2 takımın direkt üst lige çıktığı Ligue 2'de şu anda 2. sırada yer alıyor.

ŞOTA ARVELADZE'DEN YARDIM İSTENECEK

Adı Beşiktaş ile de anılan Zuriko Davitashvili, bu sezonki etkili performansıyla başka Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti. Trabzonspor ise teknik direktör Fatih Tekke'nin çok beğendiği Gürcü yıldız konusunda erkenden harekete geçecek. 

Karadeniz devinin, Süper Lig'i ilk 2 potasında bitirip, Şampiyonlar Ligi bileti aldığı senaryoda transferde eli iyice güçlenmiş olacak. Yönetim, 25 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayabilmek için eski oyuncusu ve eski teknik direktörü Şota Arveladze'den yardım alacak. Davitashvili'yi canlı olarak izleyen bordo- mavililer, transfer sezonu başlamadan işi bitirmek amacında.

24 MAÇTA 16 SKOR KATKISI

Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Davitashvili, bu sezon Ligue 2'de 24 maçta görev yaptı. 1.75 boyundaki oyuncu, sahada kaldığı 1826 dakikada 12 gol ve 4 asistlik muhteşem bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesi 2028'de sona erecek.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Davitashvili, sadece sol kanatta değil, forvet arkası ve sağ kanatta da oynayabilen "modern bir hücumcu" profili çiziyor. Fatih Tekke'nin taktik tahtasında "mutlaka alınmalı" notuyla en üst sırada yer alan oyuncuyu birçok kulübün takip etmesi işleri zorlaştırabilir. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.