Hamza Akman, milli takım kadrosuna dahil edildi

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan Eyüp Aydın çıkarılırken Pendikspor forması giyen Hamza Akman kadroya dahil edildi.

calendar 29 Mart 2026 13:20 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 13:22
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 31 Mart Salı günü deplasmanda Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçının aday kadrosunda değişiklik yapıldı. 

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, aday kadrodan Eyüp Aydın çıkarılırken Atko Grup Pendikspor forması giyen Hamza Akman kadroya dahil edildi.

Millilerin Hırvatistan maçının aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (SMS Grup Sarıyer)

Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Braga), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino), Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor)

Forvet: Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

