Spurs, Bucks'ı yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 127-95 yendi.



Fiserv Forum'da Bucks'a konuk olan Spurs, Stephon Castle'ın 22 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple-double" ve Victor Wembanyama'nın 23 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptığı maçı kazanarak art arda 8, sezonun 56. galibiyetini aldı.



Bucks'ta ise Gary Trent Jr'ın 18 ve Myles Turner'ın 15 sayısı, sezonun 44. mağlubiyetini engelleyemedi.



- 76ers, Hornets deplasmanında kazandı



Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Spectrum Center'da konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 15 sayı geriden gelerek 118-114 mağlup etti.



Bu sezon 41. maçını kazanan 76ers'ta Joel Embiid 29, Paul George ve Tyrese Maxey 26'şar sayı kaydetti. Adem Bona ise yaklaşık 6 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayıyla tamamladı.



Hornets'ta Brandon Miller'ın 29 ve LaMelo Ball'un 20 sayısı, sezonun 35. yenilgisini önleyemedi.



