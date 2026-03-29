Spurs, Bucks'ı yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 127-95 yendi.
Fiserv Forum'da Bucks'a konuk olan Spurs, Stephon Castle'ın 22 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple-double" ve Victor Wembanyama'nın 23 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptığı maçı kazanarak art arda 8, sezonun 56. galibiyetini aldı.
Bucks'ta ise Gary Trent Jr'ın 18 ve Myles Turner'ın 15 sayısı, sezonun 44. mağlubiyetini engelleyemedi.
- 76ers, Hornets deplasmanında kazandı
Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Spectrum Center'da konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 15 sayı geriden gelerek 118-114 mağlup etti.
Bu sezon 41. maçını kazanan 76ers'ta Joel Embiid 29, Paul George ve Tyrese Maxey 26'şar sayı kaydetti. Adem Bona ise yaklaşık 6 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayıyla tamamladı.
Hornets'ta Brandon Miller'ın 29 ve LaMelo Ball'un 20 sayısı, sezonun 35. yenilgisini önleyemedi.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17