Hedefimiz uluslararası turnuvada kürsü!

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, para tırmanış branşında, uluslararası yarışmalarda kürsüye çıkmayı hedeflediklerini söyledi.



Muş ve Nevşehir'in ardından 3'üncüsü düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası için Bursa'ya gelen Şenkaynağı, AA muhabirine, her geçen gün sporcu sayılarının arttığını dile getirdi.



Gürsu Sporcu Fabrikası'ndaki Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'na 11 farklı şehirden 96 sporcunun katıldığını aktaran Şenkanyağı, para tırmanışın branşının geçen yıl federasyona dahil edildiğini hatırlattı.



Para tırmanışın kısa süre içinde fazla ilgi gördüğünü belirten Şenkanyağı, "Yakın zamanda hedeflerimiz bu şampiyonalardan sonra bir aday milli takım oluşturmak, içlerinden bu işi ileriye yönelik yapabilecek sporcuları belirleyip gelişmelerine katkı sağlamak. Akabinde de uluslararası faaliyetlere, yarışmalara katılıp kürsü görme hedefimiz var." dedi.



"Herkesi bu branşa destek vermeye, içinde olmaya çağırıyorum"



Engellilerin topluma kazandırılmasının önemine değinen Şenkaynağı,"Biz başarı hedefliyoruz ama birçok sporcuya da aslında hayatta rehabilite etmiş oluyoruz. Katılım gerçekten çok fazla. Hatta daha önce farklı branşlarda bu sporu yapan, para tırmanış sporcuları vardı. Fakat daha farklı branşlarda daha önceden çalışmalarından dolayı gelemeyenler de oldu. Günden güne bu katılım sayısı, sporcu sayımız artacaktır." diye konuştu.



Ali Şenkaynağı, para sporcuları desteklemek için çalışmaların süreceğini vurgulayarak "Biz her zaman sporcunun, antrenörün ve kulüplerin yanında olarak bu branşı geliştirmeye çalışacağız. Herkesi de bu branşa destek vermeye davet ediyorum. Bu branşın içinde olmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.



Şampiyonaya Bitlis'in Tatvan ilçesinden katılan para sporcu 10 yaşındaki İbrahim Tüter de olimpiyatlara katılıp Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini anlattı.



