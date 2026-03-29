Hedefimiz uluslararası turnuvada kürsü!

Türkiye'nin para tırmanıştaki hedefi uluslararası arenada kürsü

calendar 29 Mart 2026 14:18
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, para tırmanış branşında, uluslararası yarışmalarda kürsüye çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Muş ve Nevşehir'in ardından 3'üncüsü düzenlenen Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası için Bursa'ya gelen Şenkaynağı, AA muhabirine, her geçen gün sporcu sayılarının arttığını dile getirdi.

Gürsu Sporcu Fabrikası'ndaki Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'na 11 farklı şehirden 96 sporcunun katıldığını aktaran Şenkanyağı, para tırmanışın branşının geçen yıl federasyona dahil edildiğini hatırlattı.

Para tırmanışın kısa süre içinde fazla ilgi gördüğünü belirten Şenkanyağı, "Yakın zamanda hedeflerimiz bu şampiyonalardan sonra bir aday milli takım oluşturmak, içlerinden bu işi ileriye yönelik yapabilecek sporcuları belirleyip gelişmelerine katkı sağlamak. Akabinde de uluslararası faaliyetlere, yarışmalara katılıp kürsü görme hedefimiz var." dedi.

"Herkesi bu branşa destek vermeye, içinde olmaya çağırıyorum"

Engellilerin topluma kazandırılmasının önemine değinen Şenkaynağı,"Biz başarı hedefliyoruz ama birçok sporcuya da aslında hayatta rehabilite etmiş oluyoruz. Katılım gerçekten çok fazla. Hatta daha önce farklı branşlarda bu sporu yapan, para tırmanış sporcuları vardı. Fakat daha farklı branşlarda daha önceden çalışmalarından dolayı gelemeyenler de oldu. Günden güne bu katılım sayısı, sporcu sayımız artacaktır." diye konuştu.

Ali Şenkaynağı, para sporcuları desteklemek için çalışmaların süreceğini vurgulayarak "Biz her zaman sporcunun, antrenörün ve kulüplerin yanında olarak bu branşı geliştirmeye çalışacağız. Herkesi de bu branşa destek vermeye davet ediyorum. Bu branşın içinde olmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Şampiyonaya Bitlis'in Tatvan ilçesinden katılan para sporcu 10 yaşındaki İbrahim Tüter de olimpiyatlara katılıp Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini anlattı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.