Alparslan Civelek'in hedefi Gençlik Olimpiyatları

Babasının hayalini gerçekleştirerek sporcu olan milli boksör Alparslan Civelek, Gençlik Olimpiyatları'na katılarak birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor.Alparslan, babasının da hayali olan ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle devam ettiremediği boksa 7 yaşında başladı.Kariyerinde çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunan Alparslan, uluslararası arenada derece elde etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.Senegal'in başkenti Dakar'da 31 Ekim-14 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Gençlik Olimpiyatları'na kota almak için hazırlıklarını sürdüren Alparslan'ın hedefi organizasyona katılıp buradan altın madalya ile dönmek.Kastamonu Kadıdağı Boks Eğitim Kamp Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren milli boksör Alparslan Civelek, AA muhabirine, 60 kiloda ringe çıktığını söyledi.Babasının da boksu çok sevdiğini dile getiren Alparslan,ifadelerini kullandı.Kariyerinde Türkiye şampiyonlukları bulunduğuna dikkati çeken Alparslan, Fenerbahçe adına ringe çıktığını anlattı.Boksu çok sevdiğini vurgulayan Alparslan, şöyle devam etti:Gençlik Olimpiyatları'na kota almak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Alparslan,diye konuştu.Asker olmak istediğini dile getiren Alparslan,dedi.