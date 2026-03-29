Fenerbahçe'den genç yıldız hamlesi: Sami Ouaissa

Nene, Musaba ve Oğuz Aydın rotasyonundan yeterli performansı alamayan Fenerbahçe, 21 yaşındaki Sami Ouaissa ile ilgileniyor...

calendar 29 Mart 2026 14:03 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 16:03
Haber: Türkiye
Yeni sezona güçlü ve alternatifli bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'nin geniş transfer listesinden basına sızan son isim Sami Ouaissa oldu.

Fas asıllı 21 yaşındaki Hollandalının gerçek mevkii orta sahanın sağı. Ancak sağ kanat ve on numara özellikleriyle kıymeti artan Ouassi için kulübü NEC Nijmegen'in 10 milyon euroluk beklentisi var.

Sarı lacivertliler, başta PSV olmak üzere çok sayıda talibi olan genç yetenekle sezon bitmeden anlaşıp transferi garantiye almak için elini çabuk tutuyor.

TEDESCO BEĞENİYOR

Hollanda U21'de de forma giyen Sami Ouaissa bu sezon 31 maçta 8 gol, 4 asistlik skor katkısıyla Domenico Tedesco'nun gözüne girmiş durumda. Piyasa değeri olan 5 milyon avronun iki katı bonservis talep edilse de yüksek potansiyeli F.Bahçe'nin Ouaissa için kesenin ağzını açması için yeterli sebep.

Ouaissa'nın yeni sezonda uygulamaya geçecek, genç yabancı kriterlerini karşılaması da cazibesini artırıyor. Nene, Musaba, Oğuz rotasyonunu yeterli bulmayan Tedesco özellikle Ouaissa'yı istiyor.  

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
