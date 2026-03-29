29 Mart 2026 17:34 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 17:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Tottenham, Tudor'u yolladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tottenham, Igor Tudor ve tüm ekibinin 'derhal' ayrılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kuzey Londra kulübü, yeni teknik direktörünü kısa sürede açıklayacağını duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

"Teknik Direktör Igor Tudor'un kulüpten derhal ayrılması konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığını teyit ederiz.

Tomislav Rogic ve Riccardo Ragnacci de sırasıyla Kaleci Antrenörü ve Fiziksel Antrenör görevlerinden ayrıldılar.

Geçtiğimiz altı hafta boyunca yorulmadan çalışan Igor, Tomislav ve Riccardo'ya emekleri için teşekkür ederiz. Ayrıca Igor'un yakın zamanda yaşadığı acıyı da anlıyor ve bu zor dönemde kendisine ve ailesine desteğimizi iletiyoruz.

Yeni teknik direktörle ilgili güncelleme en kısa sürede paylaşılacaktır."

Tottenham'ın başında performansı

Igor Tudor, Tottenham ile 47 gün içinde toplam 7 maça çıktı. Bu karşılaşmaların 5'i Premier Lig'de oynanırken, takım bu süreçte 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Kalan 2 mücadelede ise Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Atletico Madrid ile karşılaşan Tottenham, bu eşleşmeden 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ayrılarak turnuvaya veda etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.