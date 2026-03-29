Verstappen'den emeklilik sorusuna yanıt!

Max Verstappen, 8. sırada tamamladığı Japonya Grand Prix'si sonrası emeklilik iddialarına yanıt verdi.

calendar 29 Mart 2026 17:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Max Verstappen, Japonya Grand Prix'sine 11. basamaktan start aldıktan sonra yarışı 8. sırada bitirdi.

Dört kez dünya şampiyonu olan pilot, mevcut kurallardan ve özellikle içten yanmalı motor ile elektrik gücü arasındaki dengenin dağılımından memnun olmadığını pek çok kez dile getiriyor.

FORMULA 1 DEĞİL

Verstappen, yeni nesil araçlar ve düzenlemeler hakkında en sert eleştirileri yapan isimlerden biri olurken, bu araçları "steroidli bir Formula E" şeklinde nitelendirmişti.

Mücadele sırasında Verstappen'in, ana düzlükte kendisini geçen Pierre Gasly'ye el sallaması dikkat çekti.

EMEKLİLİK DÜŞÜNCESİ 

Yarışın ardından BBC Radio 5 Live'a konuşan Verstappen'e, sezon sonunda F1'i bırakıp bırakmayacağı sorusuna, "Açıkçası özel hayatımda çok mutluyum. Bir sezonda 24 yarış oluyor, bu yıl 22. Bir noktada kendinize şunu soruyorsunuz: 'Buna değer mi? Yoksa evde ailemle daha fazla vakit geçirmek, arkadaşlarımı daha çok görmek daha mı iyi?" ifadelerini kullandı.

Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre Verstappen, emeklilik seçeneğini ciddi biçimde değerlendiriyor. Haberi kaleme alan ve Verstappen'e yakınlığıyla bilinen Erik van Haren, pilotu önümüzdeki haftalarda "kritik bir karar sürecinin" beklediğini ifade etti.

Red Bull ile 2028 sezonunun sonuna kadar kontratı bulunan 28 yaşındaki pilot, daha önce de Formula 1'i erken bırakma ihtimalini birkaç kez gündeme getirmişti.

Verstappen, sözlerinini devamında, "Küçükken yapmak istediğim şey buydu ama o zaman ne elde edeceğimi ya da ne kadar para kazanacağımı bilmiyordum." dedi.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.