Fisnik Asllani için Barcelona iddiası!

A Milli Takımımızın Dünya Kupası play-off'larındaki rakibi Kosova'nın ve Hoffenheim'ın genç golcüsü Fisnik Asllani için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.



Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Fisnik Asllani, kariyerinin zirvesini yaşıyor.



Hem kulüp hem de milli takım formasıyla fırtınalar estiren 23 yaşındaki golcü oyuncunun, önümüzdeki yaz yuvadan uçmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Menajeri, Kosovalı golcü için Barcelona ile temasta olduklarını açıkladı.



MENAJERİ AÇIKLADI: "BARCELONA İLE TEMASTAYIZ"



Bundesliga'da bu sezon rakip fileleri 8 kez sarsan ve takımda Andrej Kramaric'in (10) ardından en golcü ikinci isim olan Kosova asıllı Alman oyuncu için Barcelona iddiaları doğrulandı.



Oyuncunun temsilciliğini yapan Rogon şirketinden menajer Ayman Dahmani, "Barcelona'nın oyuncuya olan ilgisi şu anda çok sıcak. Barça bizimle halihazırda temasa geçti."



Bu gelişme, Asllani'nin her fırsatta "hayalimdeki kulüp" dediği Barcelona'ya imza atma ihtimalini güçlendirdi.



SERBEST KALMA MADDESİ 30 MİLYON EURO



Yıldız ismin sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin ise 30 milyon euro civarında olduğu belirtildi.



ASLLANI: "İŞLER ÇOK HIZLI GELİŞTİ"



Asllani, Kicker'a verdiği son röportajda bu inanılmaz yükselişini şu sözlerle anlatmıştı:



"Bir buçuk yıl önce Elversberg'de kiralıkken piyasa değerim 800 bin euro idi. Şimdi ise 30 milyon euro! İşlerin bu kadar hızlı gelişebilmesi gerçekten inanılmaz."



BEDAVAYA ALIP 30 MİLYON EURO KAR EDECEKLER



Hoffenheim, Union Berlin'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı genç yıldızın satışından devasa bir kar elde etmesi bekleniyor.



HOFFENHEIM YERİNİ ŞİMDİDEN DOLDURDU



Alman ekibi, Asllani'nin olası ayrılığı için B planını da çoktan devreye soktu. Sportif direktör Andreas Schicker, St. Gallen'den 21 yaşındaki İsviçreli forvet Alessandro Vogt'un transferini bitirdi.



Sözleşmesindeki 2.5 milyon euro'luk çıkış maddesi kullanılarak alınan Vogt'un, profil olarak Asllani'ye çok benzediği ve önümüzdeki sezon onun boşluğunu dolduracağı öğrenildi.



FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ



Kosovalı yıldız devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan isimler arasındaydı.



MİLLİ TAKIMIMIZA KARŞI SAHADA OLACAK!



Kosova Milli Takımı ile tarihi bir başarıya imza atmanın eşiğinde olan Asllani, Perşembe günü Slovakya'yı 4-3 mağlup ettikleri unutulmaz maçta skoru 2-2'ye getiren kritik gole imza atmıştı. Salı günü oynanacak dev maçta Türkiye'ye karşı Kosova'nın en büyük kozlarından biri olacak olan yıldız oyuncu, aynı zamanda Hoffenheim'dan takım arkadaşları olan Albian Hajdari ile birlikte, milli yıldızımız Ozan Kabak'a rakip olacak.



Kosova bu maçı kazanırsa tarihinde ilk kez Dünya Kupası biletini cebine koyacak.



