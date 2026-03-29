Russell: 'Güvenlik aracının yarışa dahil olması belirleyici oldu'

George Russell, Japonya GP'sinde karşılaştığı teknik problemler ve stratejik aksaklıkların galibiyeti kaçırmasına yol açtığını belirtti.



Yarışın ilk bölümü ve güvenlik aracı sürecini yorumlayan Russell, sonucu belirleyen anların oldukça ince detaylarla şekillendiğine dikkat çekti.



Mercedes pilotu, "Startımız yine normaldi, yani kötüydü. Güvenlik aracının yarışa dahil olmasıysa tamamen belirleyici oldu. Bir tur farklı olsa yarışı kazanabilirdik. Tüm bunlar elbette yarışın bir parçası ama sonrasında her şey üst üste geldi." ifadelerini kullandı.



Güvenlik aracı süreci için Russell, "Güvenlik aracından sonra bataryayı tekrardan şarj edemedim, bu yüzden Lewis beni kolayca geçti. Daha sonra Charles ile olan mücadelede de yine batarya nedeniyle hızım yoktu ve o da beni geçti." dedi.



Pit stop kararı hakkında Mercedes pilotu, "Pit stopuysa neden o anda yaptığımızı tam bilmiyorum, muhtemelen Charles'ın yaklaşması yüzündendi. Ama bu tamamen şans işi; eğer bir tur sonra yapsaydık yarışı kazanmış olabilirdik. Eğer kaza olmasaydı da belki pite girmediğimiz için pişman olacaktık." diye açıkladı.



Son haftalarda yaşanan sorunların daha çok kendi etrafında şekillendiğini söyleyen Russell, "Şu an son iki hafta sonuna baktığınızda, yaşadığımız tüm sorunlar sanki benim başıma geliyor gibi ve bu yükü ben taşıyorum." dedi.



Yaşadığı problemler için konuşan Mercedes pilotu, "Bu tamamen olayların nasıl geliştiğiyle ilgili, diyecek başka bir şey bulamıyorum. Yeni araçlar bu tip şansa bağlı olayları biraz daha mümkün hale getiriyor. Antrenmanlarda hiç sorun yaşamadık ama problemler sıralamalarda meydana gelmeye başladı. Lando'nun ise sıralamalarda sorunu yoktu ama antrenmanlarda vardı. Yani tamamen şans işi." ifadelerini kullandı.



Şampiyona mücadelesinde ivme kaybettiği yönündeki yorumlara katılmayan Russell, sezonun henüz çok başında olduklarını hatırlattı, "Hiç katılmıyorum. 22 yarışın sadece üçüncüsündeyiz. Bugün bir tur farklı olsa galibiyet benimdi, buna eminim." yanıtını verdi.



Çin GP'si için Mercedes pilotu, "Çin'de de aynı şekilde; sıralamadaki sorunu yaşamasaydım belki pole pozisyonunu alıp yarışı kazanabilirdim. Tüm bunlar yarışın doğası. Şimdi önümüzde uzun bir ara var, yani ivmeleri sıfırlayıp yeniden başlayacağız." diyerek sözlerine son verdi.



