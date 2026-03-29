Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in bonservisinde indirime gitti!

Fenerbahçe'nin devre arasında eski takımı Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic için bonservis bedelinde beklentisini düşürdüğü iddia edildi.

29 Mart 2026 17:15
Haber: Sabah
Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in bonservisinde indirime gitti!
Fenerbahçe'nin devre arasında eski takımı Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic için yeni bir gelişme yaşandı. Hırvat eldivenin kariyerine ülkesinde devam etmek istediği ifade edildi.

BONSERVİSİNDE İNDİRİME GİDİLDİ

Sportske Novosti'nin haberine göre, daha önce 4 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Fenerbahçe'nin beklentisini 1-2 milyon Euro seviyesine çektiği öne sürüldü.

Zagreb'in 1 milyon Euro ödeyebileceği ve Lİvakovic'in de senelik bonuslarla 1 milyon Euro kazanabileceği aktarıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
