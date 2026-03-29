Fenerbahçe Opet derbide avantajı kaptı!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i play-off final serisinin ilk maçında 85-70 yendi.

calendar 29 Mart 2026 17:37 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 17:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Opet derbide avantajı kaptı!
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Opet, sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 85-70 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride 1-0 öne geçti. Play-off final serisinin ikinci maçı, 1 Nisan Çarşamba günü yine Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. 

Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Galatasaray Çağdaş Faktoring, Johannes ve Williams'ın kazandırdığı sayılarla 6. dakikada 7 sayılık fark yakaladı: 5-12. Mücadeleyi bırakmayan ve Allemand'ın skorer oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Opet, ilk çeyreği 18-17 önde tamamladı.

İkinci periyodun ilk bölümü başa baş bir mücadeleye sahne oldu. 15. dakikadan itibaren Galatasaray'ın yaptığı hataları iyi değerlendirerek farkı açan Fenerbahçe, soyunma odasına 39-31 üstün gitti.

Fenerbahçe Opet, ikinci yarıya çok etkili başladı. Oyunun iki tarafında da pek varlık gösteremeyen Galatasaray karşısında topu iyi paylaşan ve kolay sayılar bularak farkı 24'e kadar çıkaran sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreği 71-48 önde bitirdi.

Dördüncü ve son periyotta rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe, derbiyi 85-70 kazanarak play-off final serisinde 1-0 öne geçti.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ahmet Taner İbin, Ahmet Kemal Digilli

Fenerbahçe Opet: Allemand 12, Sevgi Uzun 17, Williams 9, Meesseman 13, McCovan, Alperi Onar 7, Rupert 19, Ayşe Yılmaz, Milic, Olcay Çakır Turgut 8

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 12, Gökşen Fitik 3, Johannes 22, Kuier 11, Williams 6, Smalls 6, Sude Yılmaz, Juhasz 4, Elif Bayram 6

1. Periyot: 18-17

Devre: 39-31

3. Periyot: 71-48

