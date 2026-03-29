Uli Hoeness: "Kane 250 milyon euro eder"

Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Harry Kane için "Alexander Isak 150 milyon euroysa, Kane 250 milyon euro" değerlendirmesinde bulundu.

calendar 29 Mart 2026 16:35
Haber: Sporx.com
Uli Hoeness: 'Kane 250 milyon euro eder'
Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Harry Kane hakkında Kicker'a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"ISAK 150 MİLYON EURO İSE KANE 250 MİLYON EURO"

Transfer piyasasındaki yüksek bonservis bedellerine değinen Hoeneß, Alexander Isak için Liverpool'un ödediği 150 milyon euroyu örnek gösterdi:

"Liverpool'un Isak için 150 milyon euro ödediğini düşünürsek, Harry'nin değeri 250 milyon euro."

"SÖZLEŞME UZATMASI HAYAL OLUR"

Yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili de konuşan Hoeness, "Kulüpte mümkün olduğunca uzun süre kalmasını istiyoruz. Sözleşmesini uzatması bir hayal olur." dedi.

"AİLESİ BURADA ÇOK MUTLU"

2027'ye kadar kontratı bulunan Kane'in kulüpte mutlu olduğu vurgulanırken, Hoeness şu ifadeleri kullandı:

"Duyduğum ve hissettiğim kadarıyla kendisi ve ailesi burada çok mutlu."

"BU GERÇEKTEN İNANILMAZ"

Vincent Kompany yönetiminde Kane'in daha komple bir forvete dönüştüğünü belirten Hoeness, İngiliz yıldızı övdü:

"Her duran topta kendi ceza sahasında da görev alıyor. Pasları inanılmaz; durduğu yerden 70 metrelik pası Olise'ye atabiliyor. Bu gerçekten inanılmaz."

"3-4 YIL DAHA BU SEVİYEDE OYNAYABİLİR"

Tecrübeli yönetici, Kane'in performansını uzun süre sürdürebileceğine inanıyor:

"Mükemmel bir profesyonel, vücuduna çok iyi bakıyor. En az 3-4 yıl daha bu seviyede oynayabilir."

Ancak Hoeness, tek endişesini de dile getirdi:

"Bir gün Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif gelirse ne olur, bunu bilemezsiniz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
