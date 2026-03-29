Bayern Münih Onursal Başkanı Uli Hoeness, Harry Kane hakkında Kicker'a çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
"ISAK 150 MİLYON EURO İSE KANE 250 MİLYON EURO"
Transfer piyasasındaki yüksek bonservis bedellerine değinen Hoeneß, Alexander Isak için Liverpool'un ödediği 150 milyon euroyu örnek gösterdi:
"Liverpool'un Isak için 150 milyon euro ödediğini düşünürsek, Harry'nin değeri 250 milyon euro."
"SÖZLEŞME UZATMASI HAYAL OLUR"
Yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili de konuşan Hoeness, "Kulüpte mümkün olduğunca uzun süre kalmasını istiyoruz. Sözleşmesini uzatması bir hayal olur." dedi.
"AİLESİ BURADA ÇOK MUTLU"
2027'ye kadar kontratı bulunan Kane'in kulüpte mutlu olduğu vurgulanırken, Hoeness şu ifadeleri kullandı:
"Duyduğum ve hissettiğim kadarıyla kendisi ve ailesi burada çok mutlu."
"BU GERÇEKTEN İNANILMAZ"
Vincent Kompany yönetiminde Kane'in daha komple bir forvete dönüştüğünü belirten Hoeness, İngiliz yıldızı övdü:
"Her duran topta kendi ceza sahasında da görev alıyor. Pasları inanılmaz; durduğu yerden 70 metrelik pası Olise'ye atabiliyor. Bu gerçekten inanılmaz."
"3-4 YIL DAHA BU SEVİYEDE OYNAYABİLİR"
Tecrübeli yönetici, Kane'in performansını uzun süre sürdürebileceğine inanıyor:
"Mükemmel bir profesyonel, vücuduna çok iyi bakıyor. En az 3-4 yıl daha bu seviyede oynayabilir."
Ancak Hoeness, tek endişesini de dile getirdi:
"Bir gün Suudi Arabistan'dan büyük bir teklif gelirse ne olur, bunu bilemezsiniz."
- 17:34 Tottenham, Tudor'u yolladı
- 17:19 Rafting Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları sona erdi
- 17:15 Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in bonservisinde indirime gitti!
- 17:09 Kubilay Kundakçı, maç öncesi anıldı
- 16:51 Fenerbahçe'den yelkende çifte başarı
- 16:35 Uli Hoeness: "Kane 250 milyon euro eder"
- 16:32 Beşiktaş'ın duran top silahı!
- 16:18 2026 FIFA Dünya Kupası eşiğinde Kosova-Türkiye dostluğu
- 16:07 Aryna Sabalenka üst üste ikinci kez şampiyon oldu
- 15:56 CANLI: Fenerbahçe Opet - Galatasaray Çağdaş Faktoring
- 15:42 Palandöken'de sezon "bahar kayağı" ile devam ediyor
- 15:36 "Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası" Erciyes'te yapıldı
- 15:36 Fenerbahçe'den Fares Chaibi harekatı!
- 15:15 Spurs, Bucks'ı yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı
- 14:31 Fatih Tekke'nin İstanbul takımlarına karşı başarısı
- 14:25 Alparslan Civelek'in hedefi Gençlik Olimpiyatları
- 14:22 Milli sporcular 6 yıl sonra ringe çıkacak
- 14:18 Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
- 14:18 Hedefimiz uluslararası turnuvada kürsü!
- 14:14 1920 Koşusu'na son 1 hafta
- 14:03 Fenerbahçe'den genç yıldız hamlesi: Sami Ouaissa
- 13:37 Trabzonspor'da atan tutan farkı
- 13:20 Hamza Akman, milli takım kadrosuna dahil edildi
- 13:16 Sergen Yalçın'ın gözü milli futbolcularda!
- 12:53 Galatasaray'da Trabzonspor maçı için görülmemiş prim!
- 12:15 Beşiktaş'ta gündem yeniden Ferreirinha!
- 12:11 Milli Takım'daki gruplaşma iddialarına saha içinde yanıt
- 12:09 Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı
- 12:00 Galatasaray taraftarını küplere bindirdi: Mauro Icardi!
- 11:53 Fatih Tekke'nin mucizesi ortaya çıktı!
- 11:40 Galatasaray'ın Deniz Gül ısrarı
- 11:39 Trabzonspor'da Davitashvili sesleri!
- 11:35 Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Ognjen Mimovic
- 11:29 Vincenzo Montella'ya "Bu 3 futbolcuyu oynatma" baskısı
- 11:24 Trabzonspor'dan 10 milyon euroluk teklif! Arjantin basını açıkladı
- 11:23 Dursun Özbek: "Bizi rahat bırakın"
- 11:21 Galatasaray'da Leroy Sane alarmı!
- 11:03 Galatasaray'da sözleşme planı: Okan Buruk
- 11:02 Beşiktaş gelecek sezon için büyük oynuyor
- 10:57 Levent Tüzemen Osimhen'in dönüş tarihini açıkladı!
- 10:51 Galatasaray'da Noa Lang'a uzaktan koruma!
- 10:31 Trabzonspor'da ilk hedef Loren
- 10:30 Galatasaray'dan Liverpool'a çifte transfer hamlesi
- 10:21 Vincenzo Montella, tarihi adeta yeniden yazıyor!
- 10:12 Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe öncesi uyarı: "Aynı senaryoyu yaşamayalım"
- 10:02 Emirhan Topçu derbi için ekstra çalışıyor
- 09:52 Galatasaray'da geri sayım: Bernardo Silva
- 09:49 Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde zafer Kimi Antonelli'nin
- 09:31 Beşiktaş'a Sangare'de maliyet engeli
- 09:30 N'Golo Kante'nin sözleşmesine özel madde iddiası!
- 00:31 Vagner Love'dan emekliliği sonrası duygusal mesaj!
- 00:25 Jean-Pierre Papin: "Mbappe, Fransa tarihinin en büyük forveti"
- 00:11 Toprak Razgatlıoğlu yarışı tamamlayamadı!
- 23:24 Al-Akhdoud'dan Marius Sumudica kararı!
- 23:15 Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda sergi alanı açıldı
- 23:09 Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'de 20. sırada!
- 22:56 N'Golo Kante'den geleceği için açıklama: "Neden olmasın?"
- 22:22 Ciro Immobile: "Farklı veda etmek isterdim"
- 21:27 Kosova-Türkiye maçını yönetecek hakem belli oldu!
- 20:27 Marcao'dan Galatasaray'a flaş çağrı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17