Anadolu Efes evinde TOFAŞ'ı devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği TOFAŞ'ı 92-82 mağlup etti.

calendar 29 Mart 2026 17:47 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 17:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Anadoluefessk.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı konuk etti. 
 Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 92-82 kazandı.

Anadolu Efes, ligde son 6 maçta 5. galibiyetini alırken; TOFAŞ ise ligde toplam 14. yenilgisini yaşadı. 

Ligde bir sonraki hafta Anadolu Efes, Aiağa Petkim'e konuk olacak. TOFAŞ ise Trabzonspor'u ağırlayacak.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Şahin, Nazlı Çisil Güngör

Anadolu Efes: Loyd 19, Weiler-Babb, Poirier 6, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 14, Beaubois 6, Şehmus Hazer 9, Smits 5, Dozier 2, David Mutaf 17, Jones 7

TOFAŞ: Perez 15, Tolga Geçim 8, Sadık Emir Kabaca 8, Blazevic 21, Besson 4, Floyd 18, Özgür Cengiz 2, Kidd 2, Furkan Korkmaz 4

1. Periyot: 21-21

Devre: 51-43

3. Periyot: 67-70

Beş faulle çıkan oyuncu: 34.09 Perez (TOFAŞ)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.