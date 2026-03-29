Fenerbahçe'den Fares Chaibi harekatı!

Bir yandan şampiyonluk özlemine son vermek için Süper Lig'e konsantre olan F.Bahçe bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu şekillendirmenin planlarını yapıyor.



Sarı-lacivertliler aradığı ismi ise Almanya Bundesliga'da buldu. Eintracht Frankfurt'ta harika bir sezon geçiren Cezayirli Fares Chaibi için yazın harekete geçilecek.



Hem 10 numarada hem de orta sahada görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Domenico Tedesco tarafından da çok beğeniliyor. Bu sezon 3 gol ve 9 asisti bulunan Chaibi, performansıyla dikkat çekti.



BU SEZON 5 FARKLI MEVKİDE OYNADI



Ayaklarına oldukça hakim bir futbolcu olan Chaibi, Fransa doğumlu Cezayirli bir oyuncu. Genellikle merkez orta saha ya da 10 numaralı pozisyonda forma giyen 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon sağ kanat, sol kanat ve ön liberoda da ter döktü.



5 farklı mevkide görev yapan Chaibi, Tedesco'nun aradığı joker oyuncu rolünü üstlenebilecek bir isim. Ancak piyasa değeri 15 milyon euro olsa da kulübünün çok daha yüksek bir bedel talep edeceği iddia edildi.



FULHAM VE COMO İSTİYOR



Cezayirli futbolcunun Premier Lig ve Serie A gibi önemli liglerden de talipleri bulunuyor. İtalya'da Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Como ile İngiltere'nin köklü ekiplerinden Fulham da sırada bekliyor. Hatta İngiliz ekibinin Chaibi için Dünya Kupası'na scout ekibi göndereceği öğrenildi.







