Anadolu Ajansının kuruluş etkinlikleri kapsamında yapılacak koşunun kayıtları için son 5 gün kaldı.

calendar 29 Mart 2026 14:14
Haber: AA, Fotoğraf: AA
1920 Koşusu'na son 1 hafta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'da 5 Nisan Pazar günü düzenlenecek "1920 Koşusu" için geri sayım başladı.

Göktürk Holding, Keçiören Belediyesi, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su, Mixmey ve Acıbadem Sağlık Grubunun sponsorluğunda, Yeşilay'ın sosyal sorumluluk partnerliğinde 10 kilometrelik parkurda koşulacak yarış, 5 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü önünden başlayacak. Anıtkabir çevresini kapsayan parkurun ardından yarış, başlangıç noktası Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde sona erecek.

1920 Koşusu, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Büyük yarışa 7 gün kala onaylanan başvuru sayısı 1000'i geçti. Uluslararası önemli atletlerin yer alacağı 1920 Koşusu'nda milli sporcular da madalya için ter dökecek.

Yarışta genel klasman dışında, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve +70 yaş kategorileri de yer alacak. Genel klasmanda hem kadınlar hem erkeklerde birincilere 100'er bin, ikincilere 75'er bin, üçüncülere ise 50'şer bin Türk lirası para ödülü takdim edilecek. Yaş gruplarının birincilerine 15'er, ikincilerine 10'ar, üçüncülerine ise 5'er bin Türk lirası para ödülü verilecek.

Başarılı sporculara ayrıca sponsorların ürünlerinden de hediye edilecek.

KAYIT İÇİN SON 5 GÜN

1920 Koşusu için kayıtların kapanmasına 5 gün kaldı.

Geç kayıt döneminin devam ettiği ve çok az kontenjanın kaldığı etkinlikte sporcular 2 Nisan Perşembe gününün sonuna kadar kayıt olabilecek.

Atletler "1920kosusu.com" üzerinden kayıtlarını yaptırabilecek.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.