Dursun Özbek: "Bizi rahat bırakın"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer gündemini kapatarak "Futbolcuları rahat bırakın, tek hedef şampiyonluk" mesajı verdi.

calendar 29 Mart 2026 11:23 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 15:23
Haber: Sözcü
Süper Lig'de artık son viraja girilirken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten sürpriz bir çıkış geldi.

Maç eksiği olmasına rağmen en yakın takipçileri Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin 4 puan önünde olan sarı-kırmızılı kulübün patronu, yönetim kurulundaki arkadaşlarına "Tedbirli olun" mesajı verdi.

"FUTBOLCULARI RAHAT BIRAKIN"

Özbek, futbolcular ve menajerler üzerinden gelen transfer taleplerine kapıyı kapatırken, şu ifadeleri kullandı:

"26. şampiyonluğumuza doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 'Bana teklif geldi' ya da 'Oyuncuma talip var' gibi söylemler sezon sonuna kadar gündeme kesinlikle alınmayacak. Futbolcuları rahat bırakın. Şampiyonluk sonrası her şey konuşulur. Şimdi tek hedefimiz var: Şampiyonluk ve yeniden Avrupa sahnesinde olmak." Yönetim kurulundan tam destek alan bu sözler, oyuncu ve menajerlere de iletildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
