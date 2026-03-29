Galatasaray'da sözleşme planı: Okan Buruk

Galatasaray'da yönetimin teknik direktör Okan Buruk için planı belli oldu.

calendar 29 Mart 2026 11:03 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 14:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ı üst üste üç yıl şampiyon yapan ve 4.'sü için de büyük avantaj sahibi olan Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı sonuçların ardından Avrupa'daki popülerliğini artırdı.

İTALYANLARIN RADARINDA

Deneyimli hocaya çok sayıda teklif olduğu, özellikle iki İtalya Serie A ekibinin kendisiyle ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

YÖNETİMDEN SÖZLEŞME HAMLESİ

Bu gelişme üzerine elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray yönetiminin, Okan Buruk ile önümüzdeki günlerde görüşerek sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayı planladığı belirtildi.

KARAR SEZON SONUNDA VERİLECEK

Avrupa hedefi olan tecrübeli çalıştırıcının kesin kararını sezon sonunda oluşacak tabloya göre vermesi bekleniyor. Buruk'un Galatasaray'da devam edip etmeyeceği Mayıs ayında netlik kazanacak.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.