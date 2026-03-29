Galatasaray'da sözleşme planı: Okan Buruk

Galatasaray'ı üst üste üç yıl şampiyon yapan ve 4.'sü için de büyük avantaj sahibi olan Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı sonuçların ardından Avrupa'daki popülerliğini artırdı.



İTALYANLARIN RADARINDA



Deneyimli hocaya çok sayıda teklif olduğu, özellikle iki İtalya Serie A ekibinin kendisiyle ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.



YÖNETİMDEN SÖZLEŞME HAMLESİ



Bu gelişme üzerine elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray yönetiminin, Okan Buruk ile önümüzdeki günlerde görüşerek sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmayı planladığı belirtildi.



KARAR SEZON SONUNDA VERİLECEK



Avrupa hedefi olan tecrübeli çalıştırıcının kesin kararını sezon sonunda oluşacak tabloya göre vermesi bekleniyor. Buruk'un Galatasaray'da devam edip etmeyeceği Mayıs ayında netlik kazanacak.







