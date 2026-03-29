Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!

Galatasaray, Trabzonspor maçına odaklandı. Bu zorlu karşılaşmada Osimhen'in yokluğunda ileri uçta Mauro Icardi'nin forma giymesi bekleniyor.

calendar 29 Mart 2026 14:18
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, 3 günlük ekstra iznin ardından Salı günü hazırlıklarına devam edecek. 

İzinli olduğu için milli maç arasındaki hazırlıkların ilk bölümüne katılmayan Icardi'nin hafta başında İstanbul'da olması bekleniyor. Arjantinli futbolcu, salı günkü çalışmaya katılacak.

Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda Mauro Icardi'ye 11'de şans vermeyi planlıyor.

ÖZEL OLARAK HAZIRLANACAK

Teknik ekip, Trabzon deplasmanı için tecrübeli golcüyü özel olarak hazırlayacak. 

Ayrıca hafta içerisinde gündeme gelen ''Icardi'nin imaj hakları nedeniyle Galatasaray'a ihtarname çektiği'' iddiaları da yönetim tarafından yalanlandı.

Yönetimin, oyuncu grubuna tüm ödemeleri yaptığı ve kısa süre içinde UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vereceği de öğrenildi.

PERFFORMASI

Bu sezon 39 resmi maçta forma giyen Icardi, 15 karşılaşmaya 11'de başladı. 33 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 15 kez fileleri havalandırdı.

24 lig maçında 13 gol atan Icardi, Galatasaray'ın ligdeki en golcü ismi konumunda bulunuyor.



SON HABERLER
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
