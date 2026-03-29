Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!

Trendyol Süper Lig'in 28'inci haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray, 3 günlük ekstra iznin ardından Salı günü hazırlıklarına devam edecek.



İzinli olduğu için milli maç arasındaki hazırlıkların ilk bölümüne katılmayan Icardi'nin hafta başında İstanbul'da olması bekleniyor. Arjantinli futbolcu, salı günkü çalışmaya katılacak.



Teknik direktör Okan Buruk, Osimhen'in yokluğunda Mauro Icardi'ye 11'de şans vermeyi planlıyor.



ÖZEL OLARAK HAZIRLANACAK



Teknik ekip, Trabzon deplasmanı için tecrübeli golcüyü özel olarak hazırlayacak.



Ayrıca hafta içerisinde gündeme gelen ''Icardi'nin imaj hakları nedeniyle Galatasaray'a ihtarname çektiği'' iddiaları da yönetim tarafından yalanlandı.



Yönetimin, oyuncu grubuna tüm ödemeleri yaptığı ve kısa süre içinde UEFA'ya borçsuzluk kağıdı vereceği de öğrenildi.



PERFFORMASI



Bu sezon 39 resmi maçta forma giyen Icardi, 15 karşılaşmaya 11'de başladı. 33 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 15 kez fileleri havalandırdı.



24 lig maçında 13 gol atan Icardi, Galatasaray'ın ligdeki en golcü ismi konumunda bulunuyor.







