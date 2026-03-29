Vincenzo Montella'ya "Bu 3 futbolcuyu oynatma" baskısı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, takımı Kosova maçına hazırlıyor. İlk 11 tercihi nedeniyle eleştirilen ve özellikle 3 futbolcuyu oynatmaması konusunda baskı gören Montella, baskılara boyun eğmeden kendi 11'ini şekillendirecek.

calendar 29 Mart 2026 11:29 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 14:30
Fotoğraf: AA
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenerek finale çıkmıştı. Dünya Kupası bileti için salı akşamı Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Ay-yıldızlılarda, teknik direktör Vincenzo Montella takımı bu kritik karşılaşmaya hazırlıyor.

MONTELLA'YA KADRO BASKISI

Özellikle kadro tercihleri nedeniyle eleştirilen Montella'ya bazı futbolcuları ilk 11'de oynatmaması yönünde yoğun baskı yapıldığı öne sürüldü. Sözcü'ye göre Kosova maçında Montella'ya Samet Akaydin, Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'na görev vermemesi konusunda baskı yapılıyor.

TFF'DEN TAM YETKİ

Buna karşın Montella'nın baskıları umursamadığı, TFF'den tam yetki alan İtalyan çalıştırıcının Kosova analizlerini yaptıktan sonra ilk 11'ini belirleyeceği ifade edildi.

İYİLEŞİRSE MERİH DEMİRAL 11'E

İyileşmesi durumunda Merih Demiral'ın, Samet Akaydin'in yerine oynamasının olası olduğu, Ozan Kabak'ın da forma beklediği haber detayında yer aldı.

Montella'nın İsmail Yüksek'ten vazgeçmesi halinde ise Orkun Kökçü'ye şans verebileceği aktarıldı. Barış Alper'in yerine ise Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın hazır kıta olduğu belirtildi. 

 

