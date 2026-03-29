N'Golo Kante'nin sözleşmesine özel madde iddiası!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı N'Golo Kante'nin sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı. Kante'nin bu teklifle ikna edildiği öne sürüldü.

29 Mart 2026 09:30
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, kış transfer döneminde renklerine bağladığı N'Golo Kante'ye 14.4 milyon euro imza parası, yarım sezonluk 5.5 milyon euro ve devam eden 2 sezon için 11'er milyon euro ücret ödeneceğini KAP'a bildirmişti.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE

Öte yandan Kante'nin sözleşmesinde özel bir madde olduğu ortaya çıktı. Sabah'a göre Fenerbahçe, Fransız yıldıza, kendi forma satışından pay veriyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Kante'yi bu yolla ikna ettiği haber detayında yer aldı.

KANTE'NİN SEZON KARNESİ

Fenerbahçe ile 10 maça çıkıp 765 dakika süre alan N'Golo Kante, 1 gollük skor katkısı verdi.  

