Beşiktaş gelecek sezon için büyük oynuyor

Transfer için 60-70 milyon Euro civarında bütçe oluşturmayı planlayan Beşiktaş, gidecek oyunculardan ciddi bir gelir hedefliyor. Stat isim sponsorluğu ve Dikilitaş projesi ile de önemli bir kaynak yaratılacak.

calendar 29 Mart 2026 11:02 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 11:10
Haber: Fotomaç, Fotoğraf: bayer04.de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Beşiktaş'ta hazırlıklar başladı.

A Takım Futbol Koordinatörü Serkan Reçber, Avrupa'da görüşmelerde bulunurken teknik direktör Sergen Yalçın da kendisine sunulan isimleri değerlendiriyor.

İLK HEDEF PATRIK SCHIK

Kaleci, stoper, sol bek, orta saha, kanat ve santrfor transferi planlanırken, ilk temas Leverkusen'in çek santrforu Patrik Schick için oldu.

YAZ TRANSFER SEZONU İÇİN BÜTÇE: 60-70 MİLYON€

Başkan Serdal Adalı'nın takviyelere ayırmayı düşündüğü rakam, 60-70 milyon Euro seviyelerinde.

Transfer bütçesine kiralık giden oyunculardan ciddi gelir bekleniyor.

 Trabzonspor'un Ernest Muçi'nin 8.5 milyon Euro'luk, Cagliari'nin de Semih Kılıçsoy'un 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlarını kullanma ihtimali oldukça yüksek.

Ayrıca sponsorluklar ve Dikilitaş Projesi'nde önemli bir kaynak oluşturulacak. Stat isim sponsorluğu için yeniden Tüpraş ile anlaşma yapılmak üzere. Mayıs ayında bitirilmesi planlanan Dikilitaş Projesi ise transferin yanı sıra borçlar ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için kullanılacak. 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.