Beşiktaş gelecek sezon için büyük oynuyor

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan

'ta hazırlıklar başladı.



A Takım Futbol Koordinatörü Serkan Reçber, Avrupa'da görüşmelerde bulunurken teknik direktör

da kendisine sunulan isimleri değerlendiriyor.



İLK HEDEF PATRIK SCHIK





Kaleci, stoper, sol bek, orta

saha, kanat ve santrfor transferi

planlanırken, ilk temas

Leverkusen'in çek santrforu

Patrik Schick için

oldu

.



YAZ TRANSFER SEZONU İÇİN BÜTÇE: 60-70 MİLYON€



Başkan Serdal Adalı'nın takviyelere ayırmayı düşündüğü rakam, 60-70 milyon Euro seviyelerinde.





Transfer bütçesine kiralık giden oyunculardan ciddi gelir bekleniyor.



Trabzonspor'un Ernest Muçi'nin 8.5 milyon Euro'luk, Cagliari'nin de Semih Kılıçsoy'un 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlarını kullanma ihtimali oldukça yüksek.



Ayrıca sponsorluklar ve Dikilitaş Projesi'nde önemli bir kaynak oluşturulacak. Stat isim sponsorluğu için yeniden Tüpraş ile anlaşma yapılmak üzere. Mayıs ayında bitirilmesi planlanan Dikilitaş Projesi ise transferin yanı sıra borçlar ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak için kullanılacak.

Sergen Yalçın