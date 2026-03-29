Beşiktaş'ta gündem yeniden Ferreirinha!

Brezilya Serie A ekiplerinden Sao Paulo forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Ferreirinha'nın, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yürüttüğü öne sürüldü.

calendar 29 Mart 2026 12:15 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 12:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yeni sezon yapılanması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, kanat transferi için rotanın yeniden Güney Amerika'ya çevrildiği iddia edildi.

Brezilya Serie A takımlarından Sao Paulo'da top koşturan 28 yaşındaki Ferreirinha, siyah-beyazlıların transfer radarına girdi.

Brezilyalı gazeteci Ramoni Artico'nun haberine göre, 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yürütüyor.

SAO PAULO SICAK

Haberde, Sao Paulo yönetiminin oyuncunun olası transferine sıcak baktığı ve gelecek tekliflere zorluk çıkarmayacağı ifade edildi. Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde transferin yaz transfer döneminde gerçekleşmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE İLGİ DUYURULMUŞTU

Daha önce de Türk kulüplerinin radarına giren Brezilyalı kanat için Aralık 2025'te ESPN tarafından Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgisi olduğu duyurulmuş, ancak transfer gerçekleşmemişti.

BU SEZON NE YAPTI?

Ferreirinha, Sao Paulo formasıyla bu sezon çıktığı 12 resmi karşılaşmada henüz gol veya asist katkısında bulunamadı. 

 

 

 

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

