Trabzonspor'da atan tutan farkı

Trabzonspor'da, Galatasaray derbisi öncesi gözler gol krallığında zirvede yer alan Onuachu ve istikrarlı performans sergileyen kaleci Onana'ya çevrildi

calendar 29 Mart 2026 13:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de 27 hafta geride kalırken Trabzonspor, söz konusu maçlarda 18 galibiyet 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Bu maçlarda 53 gol atıp 29 golü kalesinde gören bordo-mavililer 60 puanla 3. sıradaki yerini koruyarak zirve takibini sürdürüyor.

Son olarak deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek milli ara öncesi moral bulan Karadeniz ekibinde lider Galatasaray ile oynanacak kritik mücadele öncesi "atan ve tutan" isimlerin performansı da takıma güven veriyor.

HÜCUM HATTINDA VE SAVUNMADA DENGE

Hücum hattında görev yapan oyuncuların skor katkısı, takımın zirve yarışındaki en önemli kozlarından biri olurken savunma hattı ve kaleci Onana'nın ortaya koyduğu istikrarlı performans da dikkat çekti.

Attığı 53 golle ligin en üretken takımları arasında yer alan Fırtına, kalesinde gördüğü 29 golle de savunma disiplinini elden bırakmadı.

Trabzonspor'da 'atan' ve 'tutan' oyuncuların form grafiği yükselirken bu durum takımın hanesine yazılan puanlarda belirleyici rol oynadı.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
