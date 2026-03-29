Galatasaray'da Trabzonspor maçı için görülmemiş prim!

Galatasaray 26. şampiyonluk için çok kritik bir viraja girdi. Sarı-kırmızılılar 8 gün içerisinde Trabzonspor ve Göztepe ile deplasmanda Kocaelispor'la ise sahasında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçlardan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk için geri sayıma geçmeyi hedefliyor.



DURSUN ÖZBEK PRİMİ BELİRLEDİ



Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Dursun Özbek ve ekibi, Trabzonspor maçı için 2 milyon euroluk dev prim belirledi. Beşiktaş derbisi için 1.5 milyon avro, Başakşehir galibiyeti için ise 1 milyon avro prim dağıtan sarı kırmızılılar bu kez tarifeyi yükseltti.



FUTBOLCULARIN ALACAKLARI DA ÖDENDİ



Ayrıca habere göre Galatasaray yönetimi, futbolcuların maaşı, bonservis ödemeleri ve primlerini gerçekleştirerek 'borçsuzluk kağıdını' aldı ve futbolcuların moralleri tavan yaptı.







