Galatasaray'da Trabzonspor maçı için görülmemiş prim!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Trabzonspor maçı için 2 milyon euroluk dev prim belirledi.

calendar 29 Mart 2026 12:53
Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



 

Galatasaray 26. şampiyonluk için çok kritik bir viraja girdi. Sarı-kırmızılılar 8 gün içerisinde Trabzonspor ve Göztepe ile deplasmanda Kocaelispor'la ise sahasında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu maçlardan galibiyetle ayrılarak şampiyonluk için geri sayıma geçmeyi hedefliyor.

DURSUN ÖZBEK PRİMİ BELİRLEDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Dursun Özbek ve ekibi, Trabzonspor maçı için 2 milyon euroluk dev prim belirledi. Beşiktaş derbisi için 1.5 milyon avro, Başakşehir galibiyeti için ise 1 milyon avro prim dağıtan sarı kırmızılılar bu kez tarifeyi yükseltti. 

FUTBOLCULARIN ALACAKLARI DA ÖDENDİ

Ayrıca habere göre Galatasaray yönetimi, futbolcuların maaşı, bonservis ödemeleri ve primlerini gerçekleştirerek 'borçsuzluk kağıdını' aldı ve futbolcuların moralleri tavan yaptı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.