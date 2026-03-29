Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe öncesi uyarı: 'Aynı senaryoyu yaşamayalım'

Beşiktaş bu sezon gördüğü kırmızı kartlarla dikkat çekiyor.
Siyah-Beyazlılar, bu sezon toplam 4 kırmızı kart görerek, puan kayıplarının en önemli sebeplerinden birini oluşturdu.
AGRESİFLİK DOZAJI FAZLA
Maç başına 2,3 sarı kart ve 13,9 faul ortalamasıyla oynayan takım, agresiflik dozajını ayarlamakta zorlanıyor.
FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ UYARI
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularını bu konuda uyardığı öğrenildi.
"AYNI SENARYOYU YAŞAMAYALIM"
Yalçın'ın, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe önünde yaşanan 10 kişi kalma senaryosuna atıfta bulunarak, "Yine aynı senaryoyu yaşamayalım" dediği ifade edildi.
