Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe öncesi uyarı: "Aynı senaryoyu yaşamayalım"

Beşiktaş, bu sezon gördüğü kırmızı kartlar ve yüksek faul/sarı kart ortalaması nedeniyle puan kayıpları yaşarken, Sergen Yalçın derbi öncesi oyuncularını disiplin konusunda uyardı.

calendar 29 Mart 2026 10:12
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe öncesi uyarı: 'Aynı senaryoyu yaşamayalım'
Beşiktaş bu sezon gördüğü kırmızı kartlarla dikkat çekiyor.

Siyah-Beyazlılar, bu sezon toplam 4 kırmızı kart görerek, puan kayıplarının en önemli sebeplerinden birini oluşturdu.

AGRESİFLİK DOZAJI FAZLA

Maç başına 2,3 sarı kart ve 13,9 faul ortalamasıyla oynayan takım, agresiflik dozajını ayarlamakta zorlanıyor.

FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ UYARI

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, yaklaşan Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularını bu konuda uyardığı öğrenildi.

"AYNI SENARYOYU YAŞAMAYALIM"

Yalçın'ın, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe önünde yaşanan 10 kişi kalma senaryosuna atıfta bulunarak, "Yine aynı senaryoyu yaşamayalım" dediği ifade edildi. 

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

