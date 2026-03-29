Beşiktaş'ın, Fildişi Sahilli ön libero İbrahim Sangare ile ilgilendiği iddia edildi.
MALİYETİ TRANSFERİ ZORLAŞTIRIYOR
Yönetimin oyuncuyu kadrosuna katmak istediği öne sürülse de, yüksek maliyetin bu transferi zorlaştırdığı ifade ediliyor.
OYUN TARZI
1,91 boyundaki güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliği ile dikkat çeken Sangare, orta sahada hem savunma hem de topu ileri taşıma görevlerinde görev alabiliyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor ve Nottingham ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
PERFORMANSI
Bu sezon 36 resmi maça çıkan Sangare, bu maçlarda 2 gol ve 3 asistle oynadı.
Orta sahadaki fiziksel mücadele gücü ve oyunu yönlendirme kabiliyetiyle öne çıkan oyuncu, Avrupa futbolunda da adından söz ettiriyor. Ancak yüksek bonservis bedeli ve uzun süreli sözleşmesi nedeniyle Beşiktaş'ın bu transferde somut bir adım atması şimdilik zor görünüyor.
Beşiktaş'a Sangare'de maliyet engeli
Beşiktaş'ın İbrahim Sangare ile ilgilendiği öne sürüldü. Değeri 22 milyon euro olan Nottingham'ın yıldız orta sahasının transferi zor bir ihtimal olarak görülüyor.
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17