Trabzonspor'da ilk hedef Loren

Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe dahil Türkiye'den ve İspanya'dan 6 kulübün peşinde olduğu 32 yaşındaki golcüyü yakından takip ediyor.

calendar 29 Mart 2026 10:31 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 10:37
Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmaları için kolları sıvadı.

Santrfor arayışı kapsamında bordo-mavililerin rotayı Komşu'ya çevirdiği belirtildi.

Yunan basınına göre; Trabzonspor, Aris forması giyen Loren Moron'u gündemine aldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR

32 yaşındaki forvet için Türkiye ve İspanya'dan toplam 6 kulübün devrede olduğu aktarıldı.

Trabzonspor'un dışında Antalyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürüldü.

İspanya'dan ise Cadiz ve Las Palmas'ın, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

ARIS KOLAY BIRAKMAYACAK

Moron'un piyasa değerinin 8 milyon euro seviyesinde olduğunun altı çizilirken, Aris cephesinin futbolcuyu kolay bırakmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

Yunan ekibinin olası bir satışta daha avantajlı bir ekonomik paket hedeflediği de vurgulandı.

8

Bu sezon 30 maçta forma giyen Moron, 8 gol atarken 1 de asist gerçekleştirdi. 

KARİYERİ

Loren Moron kariyerinde Las Palmas, Espanyol, Real Betis ve Aris formaları giydi.

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.