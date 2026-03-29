Vincenzo Montella, tarihi adeta yeniden yazıyor!

Türkiye'yi Dünya Kupası'na götürmeye sadece 90 dakika uzakta olan İtalyan teknik direktör, göreve geldiği Eylül 2023'ten bu yana kazandığı başarılarla birçok ilke imza attı.

calendar 29 Mart 2026 10:21 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 15:21
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu yarı final maçında Romanya'yı İstanbul'da 1-0 mağlup ederek finalde Kosova ile rakip olan A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella liderliğinde emin adımlarla büyük hedefe yürüyor.

24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirmek için 90 dakikası kalan Ay-Yıldızlı ekibin İtalyan teknik direktörü, göreve başladığı Eylül 2023'ten bu yana ilkleri ve başarılı sonuçlarıyla alkış topluyor. İşte 51 yaşındaki hocanın dikkat çeken başlıkları:

AVRUPA'DA 16 YIL SONRA ÇEYREK FİNAL OYNATTI

A Milli Takım'ı, Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör. Daha önce hiçbir yabancı çalıştırıcı, Ay-Yıldızlı ekibi bu dev turnuvanın finallerine çıkaramadı.

Bir Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) eleme grubunu lider tamamlayan ilk yabancı teknik adam.

99 yıl sonra ilk üç deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen ilk yabancı. Billy Hunter'dan (1924) bu yana bu başarıyı gösteren ilk yabancı teknik adam (2 galibiyet, 1 beraberlik).

İlk 3 iç saha maçını kazanan ilk teknik adam. Montella, iç sahada üst üste üç galibiyet alarak bu rekoru ele geçirdi.

16 yıl aradan sonra uluslararası turnuvada gruptan çıkıp çeyrek finale yükseldik. EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek son 8'e kaldık; bu, 2008'den beri ilk gruptan çıkma ve çeyrek final başarısıydı.

ULUSLAR A LİGİ'NDE DEVLERİN YANINA ÇIKTIK

Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'ne yükseldi.

A Milli Takım tarihinde en fazla galibiyet alan yabancı teknik direktör (toplam 15 galibiyet).

Deplasmanda en fazla galibiyet alan yabancı teknik direktör. 7 deplasman galibiyetiyle bu alanda da zirveye oturdu.

En az 5 resmi maç yöneten hocalar arasında en yüksek galibiyet oranı (%65).

Almanya'yı tam 72 yıl aradan sonra deplasmanda yenmeyi başardı.

Letonya'yı Türkiye'de ilk kez mağlup eden hoca. Konya'da Letonya'yı 4-0 ile geçerek bu rakibe karşı iç sahadaki ilk galibiyetini aldı.

Bulgaristan'a karşı ilk deplasman galibiyetini elde etti (Dünya Kupası Elemeleri: 6-1).

ROMANYA'YI 13 YIL SONRA MAĞLUP ETTİK

Hırvatistan'ı deplasmanda ilk kez yendi. EURO 2024 elemelerinde Hırvatları dış sahada 1-0 mağlup ederek tarihi bir ilke imza attı.

Macaristan deplasmanında 19 yıl sonra galibiyet gibi başarılar da Montella dönemiyle geldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 4-2'lik skorla mağlup ederek bu deplasmanda tarihteki ilk galibiyeti getirdi.

Romanya'yı 13 yıl sonra bir resmi maçta mağlup ederken evimizde ise bir resmi karşılaşmada 1965'ten sonra ilk kez kazandık (Dünya Kupası elemeleri).  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
