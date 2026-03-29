Aryna Sabalenka üst üste ikinci kez şampiyon oldu

Miami Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde ABD'li Coco Gauff'u 2-1 yenen Belaruslu Aryna Sabalenka, şampiyonluğa ulaştı.

calendar 29 Mart 2026 16:07 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 16:38
Haber: AA
Aryna Sabalenka üst üste ikinci kez şampiyon oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Miami Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde ABD'li Coco Gauff'u 2-1 yenen Belaruslu Aryna Sabalenka, şampiyonluğa ulaştı.

ABD'nin Miami kentinde düzenlenen ATP Masters 1000 turnuvasının finalinde dünya 1 numarası Sabalenka ile 4 numaralı seribaşı Gauff karşılaştı.

İki saat 9 dakika süren maçta rakibini 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Sabalenka, turnuvada üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Sabalenka, aynı yıl içinde ABD'deki iki Masters turnuvası Indian Wells ve Miami Açık'ı kazanarak "sunshine double" yaptı. Belaruslu raket, 2022'de iki turnuvayı da kazanan Polonyalı Iga Swiatek'ten sonra bunu başaran ilk tenisçi oldu.

Ayrıca Sabalenka, Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka ve Swiatek'in ardından bu başarıya ulaşan 5. kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.