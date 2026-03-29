Kubilay Kundakçı, maç öncesi anıldı

Cinayete kurban giden Kubilay Kaan Kundakçı, Kars 36 Spor'un, Murat Genç maçı öncesi anıldı.

calendar 29 Mart 2026 17:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Kubilay Kaan Kundakçı, formasını giydiği Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup ekiplerinden Kars 36 Spor tarafından sahada anıldı. Yeşil-beyazlı takımın futbolcuları, Kundakçı'nın fotoğrafının olduğu tişörtleri giyip, 'Seni Unutmayacağız' pankartıyla lig maçı için sahaya çıktı.

İstanbul'da Rapçi Vahap Canbay ile bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nu barıştırmak isterken silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı, formasını terlettiği Kars 36 Spor tarafından anıldı. BAL 1. Grup 21'inci hafta mücadelesinde saat 13.00'te Murat 2020 Genç Spor'u konuk eden Kars 36 Spor'un futbolcuları, karşılaşma öncesi Kubilay Kaan Kundakçı'nın fotoğrafının olduğu tişörtleri giyerek, 'Seni Unutmayacağız' pankartıyla sahaya çıktı. Futbolcular ve teknik heyet, Kundakçı için saygı duruşunda bulundu. Ardından Kubilay Kaan Kundakçı'nın fotoğrafının bulunduğu anma köşesine karanfil bırakıldı. Taraftarlar ise "Kubilay ölmedi kalbimizde yaşıyor" sloganları attı.

Duygusal bir yıkıntı yaşadıklarını söyleyen takım kaptanı Ali İhsan Özkanca, "Acımızı, üzüntümüzü tarif edecek kelimeler maalesef yok ama sadece bir takım arkadaşımız değil, kardeşimizi kaybettik. Aylardır burada beraber ekmek mücadelesi verdiğimiz, aynı koridorlarda, aynı yemekhanede, aynı antrenmanda aynı sahada bulunduğumuz bir kardeşimizi kaybettik. Her şeyden önce tertemiz bir Türk evladını kaybettik. Hiçbir olayla alakası olmadan sadece orada bulunması bir arkadaş kurbanı olarak biz hepimiz bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Kars Spor olarak Sakarya'daki cenazesinde gözlerimizle gördükten sonra öldüğüne inanabildik. Hala daha acısını yaşıyoruz" dedi.

Bu arada Kars 36 Spor, rakibi Murat Genç Sporu 2-0 mağlup etti. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
