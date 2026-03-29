Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane eleştirilerine yanıt!

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, son haftalarda yaşadığı form düşüklüğüyle hem kulüp hem de milli takım performansı üzerinden eleştirilerin odağı haline geldi.
SÜPER LİG'DE SKORA HASRET
Şampiyonlar Ligi'nde en son 5 Kasım'da Ajax karşısında asist yapan Sane, bu maçın ardından Avrupa'da skor katkısı üretemedi. Süper Lig'de ise ilk 16 haftada 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Alman futbolcu, sonraki süreçte yalnızca 1 asist yapabildi. Form grafiğindeki düşüş dikkat çeken Sane, Almanya Milli Takımı'nın İsviçre ile oynadığı maçta da beklentilerin altında kaldı.
ALMAN BASININDAN SERT SÖZLER
Almanya'nın 4-3 kazandığı ve toplam 7 golün atıldığı İsviçre karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Leroy Sane, 63 dakika sahada kaldı. Ancak performansı Alman basınında sert eleştirilere neden oldu. Welt, yıldız oyuncu için "Sane, milli takımda bir kez daha fırsatı heba etti" ifadelerini kullanırken, T-Online ise "Sane konusunda çok tanıdık bir his ortaya çıktı: Milli takımın sorunlu çocuğu geri döndü" yorumunda bulundu.
NAGELSMANN'DAN DESTEK
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ise oyuncusuna sahip çıktı. Nagelsmann, "Slovakya maçı gibi maçlar Sane için bir referans noktası. Her zaman o seviyeye ulaşması gerekiyor. İsviçre ile oynadığımız son maçta fena değildi, ne çok iyi ne de çok kötüydü. Sane kendisinden ne beklendiğini biliyor ve bunu göstermesi gerekiyor. Farklı oyun tarzlarıyla başa çıkabilmek için sahip olmamız gereken belirli profiller var. Sağ kanatta rakiplerle başa çıkabilecek çok fazla oyuncumuz yok." ifadelerini kullandı.
10
Galatasaray'a kötü haber: Kaan Ayhan
9
Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı
8
Beşiktaş'a Sangare'de maliyet engeli
7
Beşiktaş gelecek sezon için büyük oynuyor
6
Ciro Immobile: "Farklı veda etmek isterdim"
5
Galatasaray taraftarını küplere bindirdi: Mauro Icardi!
4
Galatasaray'ın Deniz Gül ısrarı
3
Trabzonspor'dan 10 milyon euroluk teklif! Arjantin basını açıkladı
2
N'Golo Kante'nin sözleşmesine özel madde iddiası!
1
Xabi Alonso'nun yeni takımı netleşti! Arda Güler'i de yanında götürecek
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17