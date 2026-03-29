Kylian Mbappe: "Bayern Münih'i yenecek tek takım biziz!"

Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Bayern Münih ve Dünya Kupası öncesindeki formu hakkında konuştu.

calendar 29 Mart 2026 18:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Real Madrid'in süper yıldızı Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Bayern Münih hakkında konuştu.

Real Madrid ve Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, 'Telefoot'ta Real Madrid'deki rolü ve Dünya Kupası öncesindeki performansına yönelik şüpheler hakkında konuştu.

Mbappe, kulüpteki rolü ve Dünya Kupası'na kadar olan performansına yönelik şüpheler hakkında "İspanya'da bu durum biraz endişe yaratıyor, oynamayacağım... ve doğrudan Dünya Kupası'na gideceğim endişesi var. Dünya Kupası'na hazırlanmanın en iyi yolu, Madrid ile her şeyi kazanmak." ifadelerini kullandı.

Madrid ve Fransa'nın 10 numarası, Madrid kulübünün en görünür yüzü olmanın getirdiği zorluklarıyla ilgili olarak, "Madrid, İspanya'daki insanlar için adeta bir din gibi; çok tutkulu bir taraftar kitlesi var. Real Madrid'deki her şey çok fazla konuşulur, spekülasyon yapılır; bazen haklı olarak, bazen de haksız olarak." diye açıkladı.

Mbappe, kendisiyle ilgili eleştirilerle ilgili gelen soruya, "Eleştirilerle başa çıkmayı bilmek gerekir çünkü Madrid'de herkes eleştirilmiştir. Ronaldo, Di Stefano... Dolayısıyla benim neden bir istisna olmam gerektiğini anlamıyorum. Sadece sakin olmak, yapılması gerekenlere odaklanmak ve sahada performansı nasıl iyileştirebileceğini kendine söylemek gerekiyor." yanıtını verdi.

"BAYERN'İ YENECEK BİR TAKIM VARSA O DA BİZİZ"

Mbappe, Şampiyonlar Ligi ve La Liga ile ilgili olarak, "Şu anda Avrupa'nın en formda takımı olduğunu düşündüğüm Bayern'e karşı oynamamız gerekiyor,ama bu tür bir takımı yenebilecek biri varsa, o da biziz. Benim için önümüzdeki maçlar son derece önemli, çünkü hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de La Liga'da çok sıkı bir rekabet var." dedi.

