Trabzonspor'dan Salih Özcan hamlesi

Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Salih Özcan transferi için devrede olduğu öne sürüldü.

calendar 29 Mart 2026 18:31 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 18:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hızlandırırken rotasını yerli oyunculara çevirdi.

İsviçre basınından 4-4-2.ch'nin haberine göre bordo-mavililerin transfer listesinde ilk sırada, Salih Özcan yer alıyor.

Habere göre Teknik direktör Fatih Tekke'nin yönetime sunduğu rapor doğrultusunda hareket eden Karadeniz ekibi, kadroda denge ve istikrarı artırmak amacıyla milli oyunculara ağırlık verme kararı aldı.

BEŞİKTAŞ'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş da Salih Özcan için devreye girmiş ancak milli futbolcunun yüksek talepleri nedeniyle transferden vazgeçildiği iddia edilmişti.

AYRILACAĞI DUYURULMUŞTU

Borussia Dortmund sportif direktörü Lars Ricken, "Sezon sonunda hem Niklas Süle hem de Salih ile sezon sonunda yollarımızı ayırma konusunda ortak bir karar aldık." ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKA ADAYLAR DA VAR

İddiaya göre bu kapsamda listede Salih Özcan'ın yanı sıra Oğuz Aydın, Aral Şimşir ve Ümit Akdağ gibi isimler de bulunuyor.

BU SEZON SALİH

Bu sezon 8 maça çıkan milli futbolcu 32 dakika süre alabildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
