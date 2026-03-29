İsmet Taşdemir: 'Hedefimiz olan play-off'un kıyısına ulaştık'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, ligde kalan haftalardaki maçları kazanıp play-off hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.



Taşdemir, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen araya iyi girdiklerini belirtti.



Ligde son 3 haftada 3 galibiyet aldıklarını anımsatan Taşdemir, "Hedeflediğimiz, hayal ettiğimiz play-off'un kıyısına yaklaştık. Ama bu şu anlamı taşımıyor, hiçbir zaman orayı garantileyene kadar biz kesin play-off'tayız diyemeyiz." dedi.



Taşdemir, ligde kalan 6 haftayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, "Çalışıyoruz, her geçen gün daha iyi oluyor. İnşallah kalan maçlara da bunu yansıtıp bizim için gerekli olan puanları alıp play-off'a girebiliriz. Onun için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ama dediğim gibi işimiz kolay değil." diye konuştu.



"Bizim için bir maç değil, her maç zor"



Antrenmana gelerek takıma destek olan taraftarlara teşekkür eden Taşdemir, şunları kaydetti:



"Futbolda kötü gittiği zaman herkes karalar bağlar, iyi gittiği zaman her tarafta çiçek açar. Bugün de taraftarlarımız bize destek olmak için geldiler, sağ olsunlar. Çünkü onlar da kalan 6 maçımızın zor olduğunu biliyorlar. O maçlardan bir tanesi de Esenler Erokspor maçı. Erokspor bu ligin iyi takımlarından, iyi geçiş oyunu oynayan, hızlı oyuncuları olan, kaliteli oyuncuları olan ve bu ligde şampiyonluk yaşamış oyuncuları var. Böyle bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için bir maç değil her maç zor, bizde ona göre hazırlanıyoruz. Sakat oyuncularımızdan dolayı uzun zamandır oynamayan oyuncularımıza şans verdik. Onların gösterdikleri reaksiyon hoşumuza gitti ve bizi bu noktaya getirdi. İnşallah sakatlarımızın gelmesiyle birlikte bir nebze nefes alırız, hem de takımımız bir ritim daha yakalar."



Taşdemir, sakat oyunculardan Mert Çelik'in takımla birlikte çalışmalara başladığını, Charis Charisis'in döneceğini, Uğur Çiftçi'nin de çarşamba yada perşembe takıma katılacağını dile getirdi.



Golcü oyuncu Rey Manaj'ın sakatlığının sorulması üzerine ise Taşdemir, "Rey Manaj'ın tedavisi devam ediyor, hızlı dönmek için çok uğraşıyor. Milli arada bile bir yere gitmedi, burada tedavisini oldu. Ama sakatlığı gerçekten ciddi, 3 maçı kaçıracak gibi ama sonraki maçlara yetişirse ne ala diyoruz." ifadelerini kullandı.



Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Esenler Erokspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Atletik koşu çalışmalarıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.



Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.



Özbelsan Sivasspor ile Esenler Erokspor, 5 Nisan Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.



