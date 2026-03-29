Carlos Sainz: 'Bunun yaşanacağı konusunda uyarmıştık'

Carlos Sainz, FIA'yı, yeni kuralların güvenliğiyle ilgili yapılan uyarıları göz ardı etmekle sert biçimde eleştirdi.



Suzuka'da 22. turda yaşanan kazada Oliver Bearman, Spoon virajı girişinde Franco Colapinto ile arasındaki hız farkı nedeniyle kontrolünü kaybederek yaklaşık 50G'lik bir darbe aldı.



Alpine pilotu enerji geri kazanımı yaparken Bearman bataryasını kullanıyordu ve iki araç arasındaki hız farkı yaklaşık 50 km'ye ulaşınca İngiliz pilot sola yönelmek zorunda kaldı ve sonrasında bariyerlere çarptı.



Kaza sonrası topallayarak araçtan çıkan Bearman'ın sağ ayak bileği ve bacağında sorunlar görüldü. Ancak sağlık merkezinde yapılan röntgen incelemelerinde herhangi bir kırık saptanmadı; sadece sağ dizinde morluk olduğu bildirildi.



Pilotlar uyarıyordu



Yeni enerji yönetimine sahip araçların piste çıkmasından bu yana bazı pilotlar, bu tür büyük hız farklarının ciddi kazalara sebep olabileceği yönünde uyarılarda bulunuyordu.



Yarışı 15. sırada tamamlayan ve aynı zamanda GPDA direktörlerinden biri olan Carlos Sainz, FIA'nın bu uyarıları görmezden geldiğini söyledi.



Bunu daha önceden söyledikleri söyleyen Sainz, "Bugün gördüğümüz kazaya Miami için daha iyi bir çözüm bulacağımızı umuyorum çünkü bu tür bir olayın yaşanacağını zaten söylemiştik." ifadelerini kullandı.



Kazaların sebebi için İspanyol pilot, "Bu kadar yüksek hız farklarıyla bu tarz kazaların yaşanması kaçınılmazdı, şu ana kadar ortaya konan durumdan hiç memnun değilim." dedi.



Pilotlar olarak uyardıklarını söyleyen Sainz, "Umarım bu kadar büyük hız farkları yaratmayan ve daha güvenli bir yarış ortamı sunan daha iyi bir çözüm buluruz. Bize 'Sıralama turlarını çözeceğiz, yarışa dokunmayacağız çünkü heyecanlı' dediklerinde gerçekten çok şaşırdım. Çünkü biz pilotlar olarak sorunun sadece sıralama değil, yarışta da olduğunu defalarca dile getirdik." yanıtı verdi.



Değişiklerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini savunan İspanyol pilot, "Bu tür kazaların yaşanacağını söyledik ve bugün kaçış alanı olduğu için şanslıydık. Bir de Bakü, Singapur ya da Las Vegas gibi pistlerde duvarların hemen yanında bu hız farklarıyla kaza yaptığınızı düşünün. Bu regülasyonlarla bu tür kazaların yaşanacağını FIA'ya söyledik. Eğer bunların olmasını istemiyorsak bir şeyleri hızlıca değiştirmeliyiz." cümleleriyle sözlerini tamamladı.



