Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz etabındaki ikinci yarışı 8. sırada tamamladı.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun ikinci ayağında hafta sonunun son yarışı, Portimao kentinde yer alan Algarve Pisti'nde gerçekleştirildi.
Ay-yıldızlı genç sporcu Can Öncü, Pata Yamaha Ten Kate takımı ile Portekiz'de 17 turluk ikinci ana yarışta damalı bayrağı 8'inci sırada geçti.
Portekiz'de son yarışı, ZXMOTO Factory Evan Bros takımından Fransız motosikletçi Valentin Debise birinci, Ducati'nin Orelac Verdnatura takımından İspanyol sürücü Jaume Masia Vargas ikinci sırada bitirdi. Dün koşulan ilk yarışta da Valentin Debise birinci, Jaume Masia ikinci sırada yer almıştı.
Yamaha'nın AS Blu Cru takımından İspanyol Albert Arenas da son yarışta üçüncü oldu.
Dünya Supersport Şampiyonası'nda bir sonraki etap, 17-19 Nisan tarihlerinde Hollanda'nın Assen şehrinde bulunan TT Assen Circuit Pisti'nde koşulacak.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'a kötü haber: Kaan Ayhan
-
9
Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı
-
8
Beşiktaş'a Sangare'de maliyet engeli
-
7
Beşiktaş gelecek sezon için büyük oynuyor
-
6
Ciro Immobile: "Farklı veda etmek isterdim"
-
5
Galatasaray taraftarını küplere bindirdi: Mauro Icardi!
-
4
Galatasaray'ın Deniz Gül ısrarı
-
3
Trabzonspor'dan 10 milyon euroluk teklif! Arjantin basını açıkladı
-
2
N'Golo Kante'nin sözleşmesine özel madde iddiası!
-
1
Xabi Alonso'nun yeni takımı netleşti! Arda Güler'i de yanında götürecek
- 19:35 Fenerbahçe Medicana'dan final için ilk adım!
- 19:28 İsmet Taşdemir: "Hedefimiz olan play-off'un kıyısına ulaştık"
- 19:18 Russell: "Güvenlik aracının yarışa dahil olması belirleyici oldu"
- 18:58 Barça'nın ilk transferi: Bastoni
- 18:48 FIA'dan açıklama: "Değişiklik için detaylı analiz gerekiyor"
- 18:32 Julian Nagelsmann'dan Leroy Sane eleştirilerine yanıt!
- 18:31 Trabzonspor'dan Salih Özcan hamlesi
- 18:21 Milli motosikletçi Can Öncü, Portekiz'deki ikinci yarışta 8. oldu
- 18:13 Kylian Mbappe: "Bayern Münih'i yenecek tek takım biziz!"
- 18:06 Fisnik Asllani için Barcelona iddiası!
- 17:59 Verstappen'den emeklilik sorusuna yanıt!
- 17:47 Anadolu Efes evinde TOFAŞ'ı devirdi
- 17:37 Fenerbahçe Opet derbide avantajı kaptı!
- 17:34 Tottenham, Tudor'u yolladı
- 17:19 Rafting Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları sona erdi
- 17:15 Fenerbahçe, Dominik Livakovic'in bonservisinde indirime gitti!
- 17:09 Kubilay Kundakçı, maç öncesi anıldı
- 16:51 Fenerbahçe'den yelkende çifte başarı
- 16:35 Uli Hoeness: "Kane 250 milyon euro eder"
- 16:32 Beşiktaş'ın duran top silahı!
- 16:18 2026 FIFA Dünya Kupası eşiğinde Kosova-Türkiye dostluğu
- 16:07 Aryna Sabalenka üst üste ikinci kez şampiyon oldu
- 15:42 Palandöken'de sezon "bahar kayağı" ile devam ediyor
- 15:36 "Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası" Erciyes'te yapıldı
- 15:36 Fenerbahçe'den Fares Chaibi harekatı!
- 15:15 Spurs, Bucks'ı yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı
- 14:31 Fatih Tekke'nin İstanbul takımlarına karşı başarısı
- 14:25 Alparslan Civelek'in hedefi Gençlik Olimpiyatları
- 14:22 Milli sporcular 6 yıl sonra ringe çıkacak
- 14:18 Galatasaray'da Icardi 11'e dönüyor!
- 14:18 Hedefimiz uluslararası turnuvada kürsü!
- 14:14 1920 Koşusu'na son 1 hafta
- 14:03 Fenerbahçe'den genç yıldız hamlesi: Sami Ouaissa
- 13:37 Trabzonspor'da atan tutan farkı
- 13:20 Hamza Akman, milli takım kadrosuna dahil edildi
- 13:16 Sergen Yalçın'ın gözü milli futbolcularda!
- 12:53 Galatasaray'da Trabzonspor maçı için görülmemiş prim!
- 12:15 Beşiktaş'ta gündem yeniden Ferreirinha!
- 12:11 Milli Takım'daki gruplaşma iddialarına saha içinde yanıt
- 12:09 Antrenmanda fenalaşan Lucescu, hastaneye kaldırıldı
- 12:00 Galatasaray taraftarını küplere bindirdi: Mauro Icardi!
- 11:53 Fatih Tekke'nin mucizesi ortaya çıktı!
- 11:40 Galatasaray'ın Deniz Gül ısrarı
- 11:39 Trabzonspor'da Davitashvili sesleri!
- 11:35 Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Ognjen Mimovic
- 11:29 Vincenzo Montella'ya "Bu 3 futbolcuyu oynatma" baskısı
- 11:24 Trabzonspor'dan 10 milyon euroluk teklif! Arjantin basını açıkladı
- 11:23 Dursun Özbek: "Bizi rahat bırakın"
- 11:21 Galatasaray'da Leroy Sane alarmı!
- 11:03 Galatasaray'da sözleşme planı: Okan Buruk
- 11:02 Beşiktaş gelecek sezon için büyük oynuyor
- 10:57 Levent Tüzemen Osimhen'in dönüş tarihini açıkladı!
- 10:51 Galatasaray'da Noa Lang'a uzaktan koruma!
- 10:31 Trabzonspor'da ilk hedef Loren
- 10:30 Galatasaray'dan Liverpool'a çifte transfer hamlesi
- 10:21 Vincenzo Montella, tarihi adeta yeniden yazıyor!
- 10:12 Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe öncesi uyarı: "Aynı senaryoyu yaşamayalım"
- 10:02 Emirhan Topçu derbi için ekstra çalışıyor
- 09:52 Galatasaray'da geri sayım: Bernardo Silva
- 09:49 Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde zafer Kimi Antonelli'nin
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|27
|17
|9
|1
|61
|28
|60
|3
|Trabzonspor
|27
|18
|6
|3
|53
|29
|60
|4
|Beşiktaş
|27
|15
|7
|5
|49
|31
|52
|5
|Başakşehir
|27
|12
|7
|8
|44
|30
|43
|6
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|27
|9
|6
|12
|23
|32
|33
|9
|Gaziantep FK
|27
|8
|9
|10
|36
|46
|33
|10
|Alanyaspor
|27
|6
|13
|8
|33
|32
|31
|11
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|12
|Konyaspor
|27
|7
|9
|11
|31
|39
|30
|13
|Antalyaspor
|27
|6
|7
|14
|25
|43
|25
|14
|Gençlerbirliği
|27
|6
|7
|14
|28
|37
|25
|15
|Kasımpaşa
|27
|5
|9
|13
|23
|38
|24
|16
|Kayserispor
|27
|4
|11
|12
|21
|48
|23
|17
|Eyüpspor
|27
|5
|7
|15
|19
|38
|22
|18
|Karagümrük
|27
|4
|5
|18
|24
|47
|17