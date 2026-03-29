Palandöken'de sezon 'bahar kayağı' ile devam ediyor

Erzurum Havalimanı'na 20, kent merkezine ise 4 kilometre uzaklığıyla ziyaretçilerine kolay ulaşım ve konaklama imkanı sunan Palandöken Kayak Merkezi, teknik altyapısı, beş yıldızlı otelleri, uluslararası standartlarda uzun pistleri, kar kalitesi ve eşsiz doğasıyla adından söz ettiriyor.Sezonu en erken açıp en geç kapatan merkezlerden biri olan Palandöken'de uzunlukları 1 ila 14 kilometre arasında değişen 55 pistte kayak yapma imkanı bulan kayakseverler, ayrıca rengarenk ışıklandırılmış pistlerde gece de kayabiliyor.Dağın rakımı, panoramik yapısı, teknik yatırımlar ve özverili çalışmalar sayesinde yağış olmasa dahi sezonun bahar ayında da devam ettiği merkezde, turistler güneşli havada kayak yapma deneyimi yaşıyor.Her geçen sene daha çok kayakseverin tercih ettiği Palandöken'de bu sezon gelenlerin sayısı da geçen sezona göre arttı.Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Ejder3200 AŞ Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, AA muhabirine, Palandöken'de sezonun devam ettiğini, "bahar kayağı" döneminin başlatıldığını söyledi.Dağın üst kısımlarında güneşin en güzel şekilde hissedildiğini ve çok daha keyifli bir kayak deneyiminin sunulduğunu anlatan Bağrıyanık,dedi.Özellikle kuzey yamaçlarında kayak yapılabilir sürenin uzunluğundan bahseden Bağrıyanık, sezonun haziran ayına kadar devam edebileceğini aktardı.Bağrıyanık, sezonun bahar dönemine taşınmasında Palandöken'in rakım ve panoramik yapısının yanında, snowtruck filoları, suni karlama, teknik altyapılar ve görevlilerin büyük emekleri olduğunu işaret etti.Palandöken'de 2025-2026 sezonunun çok güzel geçtiğini vurgulayan Bağrıyanık, şunları kaydetti:Kayakseverlerden Aysu Bahar, merkeze arkadaşlarıyla geldiklerini belirterek,dedi.Feyza Savcı ise "Çok eğlenceli bir atmosfer var. İlk deneyimim, düşe kalka öğrenmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir havaya denk geldik. Kaymak ve fotoğraf çekmek için çok güzel bir hava." diye konuştu.