Beşiktaş'ın duran top silahı!

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, hücumdaki üretkenliğini duran top organizasyonlarıyla taçlandırıyor.
Ligin en çok gol atan 4'üncü takımı unvanına sahip olan siyah-beyazlılar, geride kalan 27 haftalık süreçte rakip fileleri tam 49 kez havalandırdı.
DURAN TOPTAN 14 GOL
Beşiktaş'ın bu başarılı hücum grafiğinde duran toplar çok büyük bir rol oynuyor. Duran top organizasyonlarından tam 14 gol bulan siyah-beyazlılar, bu alanda ligin en başarılı 2'nci takımı konumunda yer alıyor.
Duran toplar içinde özellikle köşe vuruşlarındaki etkinlik dikkat çekiyor.
Siyah-beyazlı ekibin duran toplardan bulduğu 14 golün 8'i korner organizasyonlarından geldi.
Bu istatistikle Beşiktaş, köşe vuruşlarını gole çevirme konusunda da ligin en tehlikeli 2'nci takımı olmayı başardı.