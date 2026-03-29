Beşiktaş'ın duran top silahı!

Ligin en çok gol atan ekiplerinden olan Beşiktaş, bu sezon duran toplarda gösterdiği etkili performansla zirveye ortak oldu.

calendar 29 Mart 2026 16:32 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 16:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın duran top silahı!
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş, hücumdaki üretkenliğini duran top organizasyonlarıyla taçlandırıyor.

Ligin en çok gol atan 4'üncü takımı unvanına sahip olan siyah-beyazlılar, geride kalan 27 haftalık süreçte rakip fileleri tam 49 kez havalandırdı.

DURAN TOPTAN 14 GOL

Beşiktaş'ın bu başarılı hücum grafiğinde duran toplar çok büyük bir rol oynuyor. Duran top organizasyonlarından tam 14 gol bulan siyah-beyazlılar, bu alanda ligin en başarılı 2'nci takımı konumunda yer alıyor.

Duran toplar içinde özellikle köşe vuruşlarındaki etkinlik dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlı ekibin duran toplardan bulduğu 14 golün 8'i korner organizasyonlarından geldi.

Bu istatistikle Beşiktaş, köşe vuruşlarını gole çevirme konusunda da ligin en tehlikeli 2'nci takımı olmayı başardı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
