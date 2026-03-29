Fenerbahçe'den yelkende çifte başarı

Fenerbahçe, Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda kadın ve erkeklerde birinci oldu.

calendar 29 Mart 2026 16:51
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Adanada düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda kadın ve erkeklerde birinciliği Fenerbahçe Spor Kulübü elde etti.

Seyhan Baraj Gölü üzerindeki durgun su parkurunda düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, 27-29 Mart tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kayıkhane Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Organizasyona 21 kulüpten 300'e yakın sporcu katıldı. Büyükler (kadın/erkek) ve U23 kategorilerinde; tek çifte, iki çifte, iki tek, dört çifte ve sekiz tek sınıflarında yarışlar yapıldı. Para kürek kategorisinde ise 7 erkek ve 6 kadın sporcu mücadele etti. Son yarış sağanak yağış altında gerçekleşirken, bazı sporcular ise yarış sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

FENERBAHÇE DAMGA VURDU

Yarışmada büyük erkekler kategorisinde 888 puanla Fenerbahçe Spor Kulübü birinci olurken, 516 puanla Galatasaray Spor Kulübü ikinci, 410 puanla TED Edirne Koleji Spor Kulübü üçüncü oldu. Kadınlarda ise 500 puanla Fenerbahçe Spor Kulübü birinciliği elde ederken, 238 puanla Galatasaray Spor Kulübü ikinci, 70 puanla Adana Yelken İhtisas ve Su Sporları Kulübü üçüncü sırada yer aldı. Yarışların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara ödüllerini Adana Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu takdim etti.

MUSTAFA YAVUZ: ''ADANA KÜREK VE YELKEN SPORUNDA EN UYGUN PARKULARDAN BİRİNE SAHİP''

Ödül töreninin ardından konuşan Vali Mustafa Yavuz, kentte sporcuları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Yavuz, "Seyhan Baraj Gölü'nün kürek ve yelken yarışları için Türkiye'deki en uygun parkurlardan birine sahip olduğunu görüyoruz. Sporcularımız da 3 gün boyunca bunu ortaya koydu. Ülkemizin dört bir yanından yaklaşık 300 sporcuyu ilimizde misafir ettik. Sporcular burada zevkli, eğlenceli ve centilmence bir yarış ortamı yaşadı. Bundan sonra da Adana'da farklı branşlarda takımları ağırlamayı ve çeşitli müsabakalara ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Adana; insanı, iklimi ve coğrafyasıyla herkese kucağını açmış bir şehir. Hem sporcularımızı hem de ziyaretçilerimizi her şartta ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

