Galatasaray'da Noa Lang'a uzaktan koruma!

Noa Lang'ın parmağındaki ciddi sakatlık sonrası Galatasaray sağlık ekibi, milli takım sürecinde oyuncuyu yakından takip ediyor.

calendar 29 Mart 2026 10:51 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2026 15:52
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Noa Lang'a uzaktan koruma!
Hollanda Milli Takımı'nda bulunan ve önceki gün oynanan Norveç maçında süre almayan Noa Lang'ın salı günü oynanacak Ekvador maçında görev alması bekleniyor.

Liverpool maçında parmağı kopan yıldız oyuncu ile sürekli dirsek temasında olan sarı kırmızılı sağlık ekibi, Hollandalı oyuncuyu sorunsuz bir şekilde Trabzon maçına hazırlamak istiyor. 

Başarılı kanat oyuncusu Lang'ın önümüzdeki hafta oynanacak olan Trabzonspor derbisinde ilk 11'de başlaması bekleniyor.

PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 11 maça çıkan Lang, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.



SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
