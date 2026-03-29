Galatasaray'da Noa Lang'a uzaktan koruma!

Hollanda Milli Takımı'nda bulunan ve önceki gün oynanan Norveç maçında süre almayan Noa Lang'ın salı günü oynanacak Ekvador maçında görev alması bekleniyor.
Liverpool maçında parmağı kopan yıldız oyuncu ile sürekli dirsek temasında olan sarı kırmızılı sağlık ekibi, Hollandalı oyuncuyu sorunsuz bir şekilde Trabzon maçına hazırlamak istiyor.
Başarılı kanat oyuncusu Lang'ın önümüzdeki hafta oynanacak olan Trabzonspor derbisinde ilk 11'de başlaması bekleniyor.
PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla bu sezon 11 maça çıkan Lang, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı.
