FIA'dan açıklama: "Değişiklik için detaylı analiz gerekiyor"

FIA, Oliver Bearman'ın Japonya Grand Prix'si sırasında yaşadığı 50G'lik kazanın ardından açıklama yayınladı.

calendar 29 Mart 2026 18:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
FIA'dan açıklama: 'Değişiklik için detaylı analiz gerekiyor'
FIA, Oliver Bearman'ın Japonya Grand Prix'sinde yaşadığı 50G şiddetindeki kaza sonrasında bir açıklama yaptı.

22.turda meydana gelen kazada Oliver Bearman, Franco Colapinto ile arasındaki hız farkı nedeniyle Spoon virajına girerken bariyerlere çarpmıştı.

Alpine pilotu enerji geri kazanımı yaparken, Bearman batarya kullanımına geçmiş ve iki araç arasındaki hız farkı ciddi şekilde artmıştı.

İngiliz pilot kazadan kendi başına çıkmayı başarsa da hafif topalladığı ve sağ bacağı ile ayak bileğini tuttuğu görüldü.

Sağlık merkezinde gerçekleştirilen röntgen incelemelerinde herhangi bir kırık saptanmazken, pilotun sadece ciddi morluklar yaşadığı bildirildi.

Yarışın ardından Carlos Sainz, GPDA direktörü olarak pilotların güvenlik uyarılarının dikkate alınmadığını öne sürmüş ve FIA'yı sadece sıralama turlarındaki güç kullanımına yönelik düzenlemeler yapması nedeniyle eleştirmişti.

FIA'nın yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Oliver Bearman'ın Japonya Grand Prix'sindeki kazası ve kazada yüksek hız farklarının rolü göz önünde bulundurularak aşağıdaki netleştirmeleri yapmak isteriz.

2026 regülasyonlarının yürürlüğe girmesinden bu yana, FIA, takımlar, güç ünitesi üreticileri, pilotlar ve FOM arasında sürekli görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bu regülasyonlar, özellikle enerji yönetimi alanında, gerçek veriler doğrultusunda optimize edilebilecek çeşitli ayarlanabilir parametreler içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Tüm paydaşların ortak görüşü, sezonun ilk bölümünün ardından yeterli veri toplanabilmesi için yapılandırılmış bir değerlendirme sürecinin gerçekleştirilmesiydi. Bu doğrultuda, yeni regülasyonların işleyişini değerlendirmek ve gerekli görülen iyileştirmeleri belirlemek amacıyla Nisan ayında çeşitli toplantılar planlanmıştır. Özellikle enerji yönetimiyle ilgili olası değişiklikler, dikkatli simülasyonlar ve detaylı analizler gerektirmektedir.

FIA, spor için en iyi sonucu elde etmek adına tüm paydaşlarla yakın ve yapıcı iş birliğini sürdürmeye devam edecektir. Güvenlik, FIA'nın misyonunun her zaman temel unsurlarından biri olmaya devam edecektir."

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
