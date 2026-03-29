FIA'dan açıklama: 'Değişiklik için detaylı analiz gerekiyor'

FIA, Oliver Bearman'ın Japonya Grand Prix'sinde yaşadığı 50G şiddetindeki kaza sonrasında bir açıklama yaptı.



22.turda meydana gelen kazada Oliver Bearman, Franco Colapinto ile arasındaki hız farkı nedeniyle Spoon virajına girerken bariyerlere çarpmıştı.



Alpine pilotu enerji geri kazanımı yaparken, Bearman batarya kullanımına geçmiş ve iki araç arasındaki hız farkı ciddi şekilde artmıştı.



İngiliz pilot kazadan kendi başına çıkmayı başarsa da hafif topalladığı ve sağ bacağı ile ayak bileğini tuttuğu görüldü.



Sağlık merkezinde gerçekleştirilen röntgen incelemelerinde herhangi bir kırık saptanmazken, pilotun sadece ciddi morluklar yaşadığı bildirildi.



Yarışın ardından Carlos Sainz, GPDA direktörü olarak pilotların güvenlik uyarılarının dikkate alınmadığını öne sürmüş ve FIA'yı sadece sıralama turlarındaki güç kullanımına yönelik düzenlemeler yapması nedeniyle eleştirmişti.



FIA'nın yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Oliver Bearman'ın Japonya Grand Prix'sindeki kazası ve kazada yüksek hız farklarının rolü göz önünde bulundurularak aşağıdaki netleştirmeleri yapmak isteriz.



2026 regülasyonlarının yürürlüğe girmesinden bu yana, FIA, takımlar, güç ünitesi üreticileri, pilotlar ve FOM arasında sürekli görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bu regülasyonlar, özellikle enerji yönetimi alanında, gerçek veriler doğrultusunda optimize edilebilecek çeşitli ayarlanabilir parametreler içerecek şekilde tasarlanmıştır.



Tüm paydaşların ortak görüşü, sezonun ilk bölümünün ardından yeterli veri toplanabilmesi için yapılandırılmış bir değerlendirme sürecinin gerçekleştirilmesiydi. Bu doğrultuda, yeni regülasyonların işleyişini değerlendirmek ve gerekli görülen iyileştirmeleri belirlemek amacıyla Nisan ayında çeşitli toplantılar planlanmıştır. Özellikle enerji yönetimiyle ilgili olası değişiklikler, dikkatli simülasyonlar ve detaylı analizler gerektirmektedir.



FIA, spor için en iyi sonucu elde etmek adına tüm paydaşlarla yakın ve yapıcı iş birliğini sürdürmeye devam edecektir. Güvenlik, FIA'nın misyonunun her zaman temel unsurlarından biri olmaya devam edecektir."



