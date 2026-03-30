Haber Tarihi: 30 Mart 2026 12:39 -
Güncelleme Tarihi:
30 Mart 2026 12:39
Tomografi sonucu ne zaman çıkar, kaç günde belli olur?
Hastalıkların teşhisinde ve tedavi sürecinin planlanmasında en kritik tıbbi görüntüleme yöntemlerinden biri olan Bilgisayarlı Tomografi (BT), insan vücudunun detaylı kesitlerini sunarak hayat kurtarıyor. Ancak çekim işlemi dakikalar içinde tamamlansa da, o kritik raporu beklemek hastalar ve yakınları için oldukça stresli bir sürece dönüşebiliyor. Sağlık durumları hakkında bir an önce bilgi sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, arama motorlarında günün en çok merak edilen sağlık sorusunu araştırıyor. Peki, tomografi sonucu ne zaman çıkar? e-Nabız tomografi raporu kaç günde belli olur? İşte devlet, özel ve acil servislerdeki BT sonuç sürelerine dair tüm detaylar…
Radyoloji uzmanlarının detaylı incelemesini gerektiren bu hassas görüntüler, çekim yapılan bölgeye ve hastanenin yoğunluğuna göre farklı sürelerde raporlanabiliyor. Tedavi planlarına yön verecek olan bu sonuçlar için hastanede beklemek mi gerekiyor, yoksa sistemden mi düşüyor? Peki, tomografi sonuçları ortalama ne kadar sürede çıkar?
TOMOGRAFİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR, KAÇ GÜNDE BELLİ OLUR?Kısa ve net cevap: Tomografi (BT) sonuçlarının çıkma süresi, işlemin yapıldığı sağlık kuruluşunun türüne (devlet, özel, acil) ve radyoloji servisinin yoğunluğuna göre ortalama 1 saat ile 3 gün arasında değişiklik göstermektedir. Çekilen görüntülerin bilgisayara aktarılması anında gerçekleşse de, asıl zaman alan kısım radyoloji uzmanının bu görüntüleri kesit kesit inceleyerek yazılı bir rapor (epikriz) hazırlamasıdır. Kurumlara göre sonuç çıkma süreleri şu şekildedir:Devlet Hastaneleri ve Araştırma Hastaneleri: Poliklinik muayenesi sonrası istenen rutin tomografi sonuçları, yoğunluk sebebiyle genellikle 1 ila 3 iş günü içinde raporlanır. (Hafta sonları bu süreye dahil değildir.)Özel Hastaneler: Özel sağlık kuruluşlarında radyolog yoğunluğu daha az olduğu için sonuçlar genellikle aynı gün içinde (1-3 saat arasında) hastaya teslim edilir veya sisteme yüklenir.Acil Servisler: Hayati tehlike arz eden acil durumlarda (kaza, travma, inme vb.) çekilen tomografilere öncelik verilir. Acil servislerde sonuçlar genellikle 30 dakika ile 2 saat gibi çok kısa bir sürede doktorun ekranına düşer.İLAÇLI TOMOGRAFİ SONUCU DAHA MI GEÇ ÇIKAR?Damar yoluyla kontrast madde (ilaç) verilerek çekilen "İlaçlı Tomografi" işlemlerinde, damar yapılarının ve doku kanlanmasının çok daha detaylı incelenmesi gerekir. Bu nedenle ilaçlı tomografi raporlarının yazılması, ilaçsız tomografilere kıyasla birkaç saat ile 1 gün daha uzun sürebilir. Ancak acil bir durum söz konusuysa, ilaçlı çekimler de hızla değerlendirilir.E-NABIZ TOMOGRAFİ SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?Artık hastanede saatlerce kağıt rapor beklemeye gerek yok! Sağlık Bakanlığı'nın dijital sağlık platformu olan e-Nabız sayesinde, rapor onaylandığı an telefonunuzdan sonuçları görebilirsiniz. Tomografi sonucunuza ulaşmak için yapmanız gerekenler:T.C. Kimlik Numaranız ve e-Devlet şifrenizle e-Nabız sistemine giriş yapın.
Sol menüde yer alan "Radyolojik Görüntülerim" veya "Tahlillerim / Raporlarım" sekmesine tıklayın.İlgili tarihteki "Bilgisayarlı Tomografi (BT)" işlemini bulun.Görüntüleri 3 boyutlu olarak inceleyebilir veya sağ taraftaki "Raporu Göster" butonuna basarak radyoloji uzmanının yazdığı resmi sonucu PDF olarak okuyabilirsiniz.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.