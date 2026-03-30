Tomografi sonucu ne zaman çıkar, kaç günde belli olur?

Radyoloji uzmanlarının detaylı incelemesini gerektiren bu hassas görüntüler, çekim yapılan bölgeye ve hastanenin yoğunluğuna göre farklı sürelerde raporlanabiliyor. Tedavi planlarına yön verecek olan bu sonuçlar için hastanede beklemek mi gerekiyor, yoksa sistemden mi düşüyor? Peki, tomografi sonuçları ortalama ne kadar sürede çıkar?

Kısa ve net cevap: Tomografi (BT) sonuçlarının çıkma süresi, işlemin yapıldığı sağlık kuruluşunun türüne (devlet, özel, acil) ve radyoloji servisinin yoğunluğuna göre ortalama 1 saat ile 3 gün arasında değişiklik göstermektedir. Çekilen görüntülerin bilgisayara aktarılması anında gerçekleşse de, asıl zaman alan kısım radyoloji uzmanının bu görüntüleri kesit kesit inceleyerek yazılı bir rapor (epikriz) hazırlamasıdır. Kurumlara göre sonuç çıkma süreleri şu şekildedir:

Devlet Hastaneleri ve Araştırma Hastaneleri: Poliklinik muayenesi sonrası istenen rutin tomografi sonuçları, yoğunluk sebebiyle genellikle 1 ila 3 iş günü içinde raporlanır. (Hafta sonları bu süreye dahil değildir.)

Özel Hastaneler: Özel sağlık kuruluşlarında radyolog yoğunluğu daha az olduğu için sonuçlar genellikle aynı gün içinde (1-3 saat arasında) hastaya teslim edilir veya sisteme yüklenir.

Acil Servisler: Hayati tehlike arz eden acil durumlarda (kaza, travma, inme vb.) çekilen tomografilere öncelik verilir. Acil servislerde sonuçlar genellikle 30 dakika ile 2 saat gibi çok kısa bir sürede doktorun ekranına düşer.

Damar yoluyla kontrast madde (ilaç) verilerek çekilen "İlaçlı Tomografi" işlemlerinde, damar yapılarının ve doku kanlanmasının çok daha detaylı incelenmesi gerekir. Bu nedenle ilaçlı tomografi raporlarının yazılması, ilaçsız tomografilere kıyasla birkaç saat ile 1 gün daha uzun sürebilir. Ancak acil bir durum söz konusuysa, ilaçlı çekimler de hızla değerlendirilir.

Artık hastanede saatlerce kağıt rapor beklemeye gerek yok! Sağlık Bakanlığı'nın dijital sağlık platformu olan e-Nabız sayesinde, rapor onaylandığı an telefonunuzdan sonuçları görebilirsiniz. Tomografi sonucunuza ulaşmak için yapmanız gerekenler:

T.C. Kimlik Numaranız ve e-Devlet şifrenizle e-Nabız sistemine giriş yapın.

Sol menüde yer alan "Radyolojik Görüntülerim" veya "Tahlillerim / Raporlarım" sekmesine tıklayın.

İlgili tarihteki "Bilgisayarlı Tomografi (BT)" işlemini bulun.

Görüntüleri 3 boyutlu olarak inceleyebilir veya sağ taraftaki "Raporu Göster" butonuna basarak radyoloji uzmanının yazdığı resmi sonucu PDF olarak okuyabilirsiniz.