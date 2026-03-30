Haber Tarihi: 30 Mart 2026 15:50 - Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2026 15:50

Vapur seferleri iptal mi? 30 Mart 2026 vapur seferleri

İstanbul genelinde etkisini artıran sağanak yağış ve yer yer kuvvetli esen rüzgar, deniz ulaşımında aksamaları beraberinde getirdi. Hafta sonu planlarını vapur veya deniz otobüsü kullanarak yapacak olan milyonlarca vatandaş, "Vapurlar çalışıyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Meteoroloji'den gelen "sarı kodlu" uyarıların ardından deniz ulaşımı hatlarındaki son durum, arama motorlarında günün en çok merak edilen konusu oldu. Peki, vapur seferleri iptal mi? 30 Mart 2026 hangi vapur seferleri iptal edildi? İşte Şehir Hatları, İDO ve BUDO'dan gelen son dakika açıklamaları…

Marmara Denizi'nde etkili olan hava muhalefeti, güvenli seyir imkanını kısıtladığı için bazı hatlarda seferlerin durdurulmasına neden oldu. Ulaşım planlarını vapur saatlerine göre yapan İstanbullular ve şehirler arası yolculuk yapacak olan vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, vapur seferleri iptal mi?
30 MART 2026 İSTANBUL ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER
İstanbul Şehir Hatları AŞ tarafından yapılan resmi duyuruya göre, hava muhalefeti ve kuvvetli lodos nedeniyle bazı hatlarda seferler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. 30 Mart 2026 itibarıyla iptal edilen veya aksama yaşanan hatlar şunlardır:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı (Moda İskelesi uğraması yapılamıyor)

Adalar-Beşiktaş Hattı (Hava muhalefeti nedeniyle gecikmeli yapılıyor)

Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Hattı

Aşiyan-Çengelköy Hattı (Bazı seferlerde aksamalar yaşanıyor)

Yolcuların güncel durumu Şehir Hatları'nın resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden takip etmeleri önerilmektedir. Peki, İDO ve BUDO tarafında durum ne?

İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Şehirler arası deniz ulaşımının ana arterleri olan İDO ve BUDO'dan da sefer iptali haberleri geldi. Özellikle tarife değişikliği ve olumsuz hava koşulları nedeniyle şu seferler programdan çıkarıldı:


İDO: Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hattındaki saat 10:30 ve 11:35 seferleri tarife değişikliği/hava muhalefeti gerekçesiyle iptal edilmiştir.

BUDO: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Armutlu hattındaki bazı sabah seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

METEOROLOJİ'DEN SARI KODLU UYARI: FIRTINA NE KADAR SÜRECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 12 il için "sarı kodlu" alarm verdi. 28 Mart Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtınanın akşam saatlerine kadar deniz ulaşımında risk oluşturmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden (lodos) zaman zaman 50-70 km/sa hıza ulaşması bekleniyor. Sürücülerin ve yolcuların olası çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.

