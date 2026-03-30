Davinson Sanchez, Marcus Thuram ile tartıştı!

Fransa ile Kolombiya'nın 2026 Dünya Kupası'na hazırlık için karşılaştığı maçta Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez'in ile Marcus Thuram arasında sürtüşme yaşandı.

calendar 30 Mart 2026 17:56
Haber: Sporx.com
Galatasaray'da oynayan Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Fransa ile yapılan hazırlık maçında 90 dakika sahada kaldı.

Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya, Fransa'ya 3-1 yenilirken tecrübeli savunmacı karşılaşmada tansiyonun yükseldiği bir pozisyon yaşadı..

DAVINSON SANCHEZ İLE MARCUS THURAM TARTIŞTI

Mücadelenin ilk anlarında Kolombiya sahasında Davinson Sanchez ile Marcus Thuram'ın girdiği pozisyonda ortam gerildi. İki futbolcu arasında itiş kakış yaşanırken, diğer oyuncular ve hakem olaya müdahale etti.

Davinson Sanchez ve Marcus Thuram güçlükle sakinleştirildi.

