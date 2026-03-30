Karşıyaka ve Eskişehir puanları paylaştı

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 2.'lik mücadelesi veren Karşıyaka, sahasında Eskişehir ile berabere kaldı.

calendar 30 Mart 2026 12:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off oynamayı geçen hafta garantileyen Karşıyaka grup ikinciliği ve finallerde saha avantajını ele geçirme yarışında en yakın rakibi Eskişehirspor'la golsüz berabere kalırken birer puan iki ekibe de yaramadı. İki köklü rakibi Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde karşı karşıya getiren 3'üncü Lig'deki dev maçta gülen çıkmadı. Kaf-Kaf, üst üste 6 galibiyetin ardından ikinci yarının başında 10 kişi kalan Eskişehir'e takılarak normal sezonun son 3 haftasına rakibinin 4 puan gerisinde girdi.

10 MAÇ SONRA GOL ATAMADI

İkili averajı da Eskişehirspor'a vererek grup ikinciliği şansını zora sokan Karşıyaka son 3 maçta Play-Off'a bilenecek. Grupta art arda 12 galibiyet aldıktan sonra Kaf-Kaf'a takılan Eskişehirspor da şampiyonluğu büyük oranda Kütahyaspor'a verdi. Karşıyaka'nın matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmazken, Eskişehirspor bu hafta kazanamazsa Kütahya şampiyonluğunu ilan edecek. Öte yandan Eskişehirspor önünde skor üretemeyen Karşıyaka grupta 10 maç sonra ilk kez ağları sarsamadı. Kaf-Kaf daha önce son olarak 17 Ocak'ta yine iç sahada Kütahyaspor'a yenildiği maçta gol atamamıştı.

TRİBÜNLERDE ÖRNEK TABLO

Karşıyaka ve Eskişehirspor taraftarlarının dünkü maçta sergiledikleri karşılıklı dostluk tablosu alkış aldı. Taraftarlar, Alsancak Stadı'nda karşılaşmadan önce Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerinin yazılı olduğu ve iki kulübün logosunu taşıyan pankartla sahada barışı sembolize eden beyaz güvercinler uçurdu. Karşıyaka taraftarları bu esnada, "Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin" diye tezahürat yaparak savaşlara tepki gösterip barış mesajları verdi. Maçın ilk yarısında Eskişehirspor taraftarlarının bir kısmının dışarına kalmasına iki takım tribünleri birlikte tepki gösterdi. Karşıyakalılar, ilk yarıda şiddetli yağış nedeniyle konuk taraftarların kendi tribünlerine alınmasını da istedi. Eskişehirliler dışarıda kalan arkadaşları nedeniyle tepki gösterip ilk yarı bitmeden misafir tribünü boşalttı. İki takımın teknik direktörleri Burhanettin Basatemür ve Hakan Şapçı da maç öncesi uzun süre sohbet etti.

