Vincenzo Montella'nın özel Arda Güler planı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda Kosova ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella kritik maç için Arda Güler'e özel görev verecek.

calendar 30 Mart 2026 10:21
Fotoğraf: AA
A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda kader maçına çıkmaya hazırlanırken gözler bir kez daha Arda Güler'e çevrildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Kosova ile oynanacak final öncesinde Arda Güler'e özel bir rol hazırladı. İtalyan çalıştırıcının, genç yıldızı hem oyun kurulumunda hem de hücum geçişlerinde kilit isim olarak konumlandırmayı planladığı öğrenildi.

Arda'nın özellikle sağ kenarda serbest rol üstlenerek merkeze kat etmesi ve son paslarda etkin olması bekleniyor. Montella'nın, oyuncusuyla birebir görüşmeler yaptığı ve bu kritik maçta sorumluluk almasını istediği ifade ediliyor.

Tecrübeli teknik adam, Arda'nın hem mental hem de fiziksel olarak hazır olması için özel bir hazırlık programı uyguluyor.

EN KRİTİK İSİM

Arda Güler'in deplasman performansı, onu bu maçın en kritik oyuncusu haline getiriyor.

Zor atmosferlerde sorumluluk almaktan kaçınmayan genç yıldız, oyunun sıkıştığı anlarda çözüm üretebilen yapısıyla öne çıkıyor. Hem şut tehdidi hem de pas kalitesiyle rakip savunmaları zorlayan Arda, Kosova karşısında da kilidi açabilecek isimlerin başında geliyor.

7 MAÇTA 7 GOL KATKISI

Deplasman performanslarıyla dikkat çeken genç yıldız, Milli formayla oynadığı son yedi dış saha karşılaşmasında tam 7 gole doğrudan katkı sağladı. 4 gol ve 3 asistlik bu istatistik, Arda'nın kritik maçlardaki etkisini net şekilde ortaya koyuyor.

