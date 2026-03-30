Milli Takımımız çok motive: 'Haydi tarihe geçelim!'

Katıldığı iki Dünya Kupası'na da heyecan katan Türkiye bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği organizasyona sadece 1 maç uzakta...



Millilerin, kupa ile arasında Kosova var. 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'na katılmanın eşiğinde olan ayyıldızlılar hem heyecanlı hem de çok hırslı.



Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu kampta arkadaşlarını toplayarak bir toplantı yaptı. Deneyimli futbolcu, "Bu jenerasyona Dünya Kupası'na katılmak yakışır. Haydi hep beraber Kosova'yı yenelim, tarihe geçelim" dedi.



"ŞİMDİ HAKKINI VERME ZAMANI!"



Takımın tecrübeli isimlerinden Uğurcan Çakır ve Abdülkerim Bardakcı da söz alarak "Hedeflerimize bir bir ulaşıyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Dünya Kupası'na da katılmalıyız. Harika bir jenerasyon yakaladık. Şimdi bunun hakkını verme zamanı" ifadelerini kullandılar.



ARDA: "BİRBİRİMİZ İÇİN OYNAYALIM"



Arda Güler de "Kariyerimizdeki en önemli maçlardan birine çıkıyoruz. Herkesin hazır olduğunu biliyorum. Birbirimiz için oynayalım ve Dünya Kupası'na gidelim" dedi.



Vincenzo Montella da oyuncularının hırsından memnun kaldı.



