Trabzonspor, Fatih Tekke ile "ilk büyük" galibiyet peşinde

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'un üç büyük takımına karşı 8 maçtır galip gelemezken, Galatasaray ile 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

calendar 30 Mart 2026 12:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde "İstanbullu 3 rakibine" karşı 8 maçta kazanamadı.

Sezonda 27 haftada topladığı 60 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 4 puan, Fenerbahçe'nin averajla gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, "İstanbullu 3 rakibi" karşısında galibiyet özlemini sonlandırarak zirvedeki iddiasını güçlendirmek istiyor.

Karadeniz ekibi, yaklaşık 1 yıllık sürede teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakarak çıkışa geçse de Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı aynı başarıyı gösteremedi.

Bordo-mavililer, Tekke döneminde "İstanbullu 3 rakibi" ile Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da birer olmak üzere oynadığı 8 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

GALATASARAY İLE 5. KARŞILAŞMA

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke idaresinde Galatasaray ile beşinci kez karşılaşacak.

Bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım karşısında ligde 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken Ziraat Türkiye Kupası finali ve Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarını kaybetti.

Trabzonspor, Fatih Tekke idaresinde Galatasaray'a karşı 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

FENERBAHÇE'YE BU SEZON 2 MAÇTA DA YENİLDİ

Trabzonspor, geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik mağlubiyetle ayrılarak Fatih Tekke ile ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

Karadeniz ekibi, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, Tekke ile deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı bu sezonun ilk yarı maçında Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken Galatasaray ile İstanbul'da golsüz, sahasında da Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

Sarı-lacivertli takıma sezonun ikinci yarısında sahasında da 3-2 yenilen Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde ise Galatasaray'a 4-1 mağlup olarak elendi.

Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde "İstanbul'dan rakipleri" Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile maçlarında 7 gol atarken kalesinde 20 gol gördü.  

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
