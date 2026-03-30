Ziraat Bankkart, "final four" için sahada

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde "final four"a yükselmek için Asseco Resovia karşısında sahaya çıkacak.

calendar 30 Mart 2026 11:23
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, 3-0 kazandığı CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçının rövanşında 31 mart Salı günü Polonya kulübü Asseco Resovia'yı ağırlayacak.
Başkentteki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma 19.00'da başlayacak.

Geçen yılın CEV Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart, Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2024'ten sonra bir kez daha son 4 takım arasına girmeye çalışacak.

Ziraat Bankkart, Polonya'da 3-0 mağlup ettiği Asseco Resovia'ya karşı 2 set kazanması halinde, 16-17 Mayıs tarihlerinde İtalya'nın Torino kentinde düzenlenecek 2026 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yükselecek.

